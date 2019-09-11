iPhone11「大降價」被嫌貴　大陸網友笑：5G都沒有還吹！

▲蘋果發表會。（圖／記者洪聖壹攝）

記者劉亭／綜合報導

蘋果11日舉行了（Apple）今日發表3款新一代旗艦手機，新的相機鏡頭成為外界看點，入門款iPhone 11上市價更比前代便宜，更首次在發佈會上與華為手機比較功能。許多大陸網友紛紛批評，新iPhone沒有5G，跟不上時代。

蘋果發佈會後，大陸網友相當關心消息，多筆蘋果相關詞登上熱搜，包含「iPhone11」、「新iphone價格」、「iPhone11 Pro」、「蘋果發佈會」、「iPhone午夜綠」等，另外也有討論規格的「蘋果首次對比華為」與「iPhone11沒有5G版本」。

在今年的發佈會上，蘋果首次把競爭對手產品列為比較對象，三星Galaxy S10+、華為P30 Pro的麒麟980、Google Pixel 3，請工程師分析A13在CPU、GPU、NPU表現力壓友商。

雖然iPhone 11系列的售價頗有誠意，但不支持5G也成為網友討論熱點，目前5G網路建設雖然還不成熟，但已經成為趨勢，許多網友擔心用１年又要在換機，可能因此少了購買衝動。

大陸網友也紛紛留言討論，「手機，我只用華為」、「5G都沒有，還吹，看都不想看」、「開始對比就證明華為是真的可以拿的出檯面的」、「5g出來4g不能用了就不買了」、「看了下價格，我的7似乎又快了許多」、「太貴」、「沒有亮點了」。大陸iPhone全系列手機都將於9月13日晚上8點開始預購。

▲蘋果發佈會在大陸社群受到熱烈討論。（圖／翻攝自微博）

大陸官網售價：

iPhone 11

64GB 5499元人民幣（約24745元新台幣）

128GB 5999元（約26996元新台幣）

256GB 6799元（約30596元新台幣）

iPhone 11 Pro

64GB 8699元（約39146元新台幣）

256GB 9999元（約44996元新台幣）

512GB 11799元（約53096元新台幣）

iPhone 11 Pro Max

64GB 9599元（約43196元新台幣）

256GB 10899元（約49046元新台幣）

512GB 12699元（約57146元新台幣）