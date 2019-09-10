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陳菊連環告吞首敗！費鴻泰評「落井下石、誆騙災民」皆屬有據　獲判無罪

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▲▼費鴻泰北院出庭。（圖／記者羅志華攝）

▲費鴻泰因在臉書評論陳菊挨告，他出庭時呼籲陳菊「應有受公評的雅量」，北院10日判他無罪。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

現任立法委員費鴻泰於2019年4月5日以「韓市長的佛心，陳菊的禍心」為題在臉書發文，提到韓市長任市長不久，便放棄對小林村國賠上訴；反觀高市府於88風災期間，未積極派員協助撤離，使小林村滅村，「陳菊不但不幫忙，還落井下石拒絕國賠」；又評高雄氣爆，「陳菊更是誆騙災民用代位求償處理，災民卻因高過時效而無法求償」。陳菊怒提告費鴻泰加重誹謗，北院10日判費鴻泰無罪，可上訴。

雙方於8月20日出庭交鋒時，陳菊委任律師表示，2009年88風災時高縣府與高市府尚未合併，小林村屬「高縣府」轄區，費鴻泰卻稱「高市府」未積極疏散民眾，導致小林村滅村，意圖誤導民眾將責任算在時任市長陳菊頭上。

但費鴻泰律師表示，高市府與高縣府合併多年，已屬全民習慣稱呼，且當時「高市府」也確實未派員到「高雄縣」疏散小林村，費鴻泰臉書所述皆屬事實。至於高雄氣爆部分，高市府因民代位求償疏失，使災民超時無法求償，更有判決作為依據，直指高市府應負40%責任。

費鴻泰更於8月20日在庭中表示，「我當民代25年，在臉書評論、召開記者會上千次，從未被告；陳菊最近告了很多人，她作為公眾人物應有接受公評的雅量」、「小林村、氣爆案是近10年的重大案件，我在市場服務的時候，常常聽民眾在討論，這涉及首長施政作為可受公評，我絕無虛構、捏造不實，藉此批評陳菊，我認為自己無罪」，顯得相當坦蕩。

北院審理時，認為「高市府」於2009年88風災時，確實因小林村屬「高縣府」轄區未派員疏散，且高雄縣、市府合併後，高雄市拒絕小林村國賠，及氣爆案中應由高市府負責部分，都有判決佐證並非虛偽，不構成誹謗罪。至於「禍心、落井下石、誆騙災民」等語，都與上述事實相關，應屬合理評論範圍內，受憲法言論自由保障，因此於10日判費鴻泰無罪，全案仍可上訴。

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