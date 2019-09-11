影／iPhone11新機售價大檢視！美、日竟比台灣便宜近7000元

記者陳心怡／綜合報導

蘋果秋季發表會落幕，此次Apple一口氣發表了三款全新 iPhone，原本不被外界看好，但新機功能和價格公布後，跟去年相比，因為首度降價，甚至iPhone11有兩款出現「2字頭」，讓不少網友驚呼連連，更看好iPhone11可望稱霸銷售排行榜一整年，成為「霸榜」。

▲蘋果新機價格一直都是大家非常關注的。（圖／路透）

但據過往經驗來看，台灣周遭其他國家例如香港、日本的售價換算新台幣會比台灣官方便宜不少，《ETtoday新聞雲》特別比較了美、日、港、台、中國大陸售價，幫大家整理看看，哪些地方購買 iPhone 最便宜。

經過匯率換算後，iPhone 11 64GB以台灣賣最貴，要價2萬4900元；最便宜則是日本，價格大約2萬2000元。

若以中、港、台兩岸三地比較，香港價格是最便宜的，中國大陸的iPhone11雖比台灣便宜幾百元，但到了高階機的iPhone11 Pro及Pro Max卻都比台灣香港還貴出不少，以Pro Max 512GB而言，中國大陸與香港就差將近6200元。

整體看來，日本和美國的售價，是最便宜的國家，與台灣售價差將近六千至七千元不等，不過，這是還沒加上消費稅的價格，如果加上消費稅，就不見得比較便宜了。

▲iPhone11各國售價比較，圖點開放大。（圖／記者陳心怡製）

▲iPhone11 Pro各國售價比較，圖點開放大。（圖／記者陳心怡製）

▲iPhone11 Pro Max各國售價比較，圖點開放大。（圖／記者陳心怡製）

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