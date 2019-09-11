商店街首推0%成交費　Yahoo奇摩拍賣新入厝首月免交易手續費

▲PChome商店街針對新店家在9月推出成交手續費0%的開店專案。（圖／PChome商店街提供）

記者洪菱鞠／台北報導

拉攏新店家加入，PChome商店街9月首推成交手續費0%的開店專案，以目前收取2～5%成交手續費計算，新店家一年最多可省下12萬元，大幅降低初期正起步時的營運成本。Yahoo奇摩拍賣也對新賣家祭出「入厝」優惠，只要刊登1件以上商品，首月可享交易手續費全免。

商店街營運長黃淑琳指出，商店街持續在店家數與平台商品數都創新高，加上年度相關行銷方案推動與補助經費上的調整收斂，第二季逐步將現有的營運動能轉化成營收業績，4月份營業淨利更是首度轉正。

針對新店家，商店街在9月推出整年0%抽成開店專案，只需繳交一次性的開店費用20,000元，搭配12期零利率優惠，一個月只要1666元，並享有平台大流量與各項網店必備系統工具與服務，而開店營業前12個月，每月營業額20萬內，成交手續費將由平台買單。

在消費者方面，商店街9月同步推出「九月購物街 玩購九宮格」活動，並主打宅配0元免運，搭配流行服飾/美妝保養/居家生活三大類精選店家，全店折扣最低2折起。

Yahoo奇摩拍賣不定期祭出免運與平台優惠，即日起至9月底前推出新賣家「蝦蝦儂入厝」活動，成功註冊成為新賣家，只要刊登1件以上商品，即享有首月交易手續費全免；不限新舊賣家，9/19前報名購買「年中店舖優惠方案」可享6折起優惠價、現省近5千元，首購賣家再抽888發財金；「廣告穩賺包」超低55折只要299元，滿額加碼贈888元廣告回饋金。