代購日本夾心餅！有心賣家「超萌手寫小卡」謝賞識　她喜獲小禮物…感動炸

▲原PO找代購買餅乾，得到溫馨小卡和小禮物。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人很喜歡日本的產品，像是充滿巧思的日用品，或精緻美味的零食點心，所以不少人就會找代購幫忙買，而遇上這樣的賣家，絕對讓人忍不住想一直捧場。一名女網友日前在拍賣APP上買餅乾，開箱後意外發現，賣家不僅手寫小卡片示謝意，還附上小禮物，讓原PO看了直呼「瞬間覺得好感動啊！」

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，文中表示，她在拍賣APP找代購買了日本一款知名巧克力夾心薄餅，因為工作很忙，隔了幾天才開箱，「一開箱發現了手寫的小卡片，以及賣家送的小禮物」，原PO忍不住貼出一個愛心的表情符號，直呼瞬間覺得很感動。

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▲賣家的字也太可愛了吧！真的超有心。（圖／翻攝自爆廢公社）

仔細看看照片，只見賣家在箱子裡放上一張名片大小的卡片，背景圖是萌版柴犬趴著的可愛卡通圖案，賣家則是手寫一長串感謝，「您好：很高興您能購買我們家的商品，小本經營很榮幸有您的賞識，因此一筆一劃的寫下對您的感謝，給予您的贈品是我們的一點小心意，希望您會喜歡」，最後則是麻煩原PO幫忙在APP給賣場5星評價。

看到照片後，其他人紛紛留言大讚這位超有心的賣家，「字好漂亮」、「好用心的賣家」、「看到這個字和內容，心情好好喔～怎麼會有這麼可愛的代購啦！感覺是個很可愛的女孩」、「根本是寵爆自己的買家哈哈哈」、「這樣害我也好想跟她買」、「寵買家魔人」、「小本經營還不買爆她，一般賣家給張印刷小卡感謝就算了，他不只手寫卡片還送小禮物，真的很有心。」

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