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「阿姨站著睡著了！」7歲女樓梯口見吊屍　生前「8字訊息」讓人發毛

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▲▼「阿姨站著睡著了！」7歲女樓梯口見吊屍　生前「8字訊息」讓人發毛。（圖／翻攝紅星新聞）

▲鄧女在雇主家中離奇上吊身亡。右圖為示意圖。（組圖／翻攝紅星新聞、取自pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸四川省成都市一名7歲女童起床去找52歲的鄧姓女幫佣時，看見對方站著一動也不動，立刻大喊「阿姨好嚇人，站在樓梯口睡著了」。原來，鄧女竟在徐姓雇主的家中上吊身亡，由於她生前還在和表姊傳訊息，讓家屬覺得死因不單純。

綜合陸媒報導，鄧女2016年1月9日開始在徐女家中擔任幫傭，期間與雇主發生多次摩擦，但無奈對方的兩個女兒是她一手帶大，尤其是最小7歲的女兒已經照顧至少3年，讓她念著舊情沒有離開。

徐姓女雇主表示，鄧女平常早上8點都會叫她到樓下吃早餐，但當天卻意外沒出現，直到她下樓看到早餐已經煮好，但桌上卻少了兩個女兒的早餐，這才叫大女兒去鄧女的房間查看，是不是生病或不舒服。

「阿姨很嚇人，站在樓梯口睡著了」徐女表示，她聽到女兒回來後的話覺得怪怪的，前去查看才發現樓梯口竟有繩子，嚇得立刻跑到廚房拿起剪刀，邊報警邊將鄧女卸下，「第一眼看到的時候，穿的拖鞋、睡衣，頭髮都沒有梳」。

事後，鄧女的兒子表示，警方告訴他，母親吊死在地下一樓及一樓的樓梯處，警方到場時屍體已被放到地上，唯獨繩子還掛著，但他實在想不透，媽媽早上7時20分還在和她的楊姓表姊傳訊息聊天說「徐X（女雇主）怪得很又很兇」，即使後面楊女回「講道理也講不通嗎？」甚至撥打電話，卻都沒有回應。

沒想到短短1小時候，鄧女便上吊身亡，讓家屬懷疑是否與徐女有關。對此，徐女向警方表示，她和鄧女沒有發生爭吵，最後一次見面是交代吃完的宵夜要丟在社區外的垃圾桶，因為放在房內會被狗挖出來，對方也開心地說「好的」。

▲▼「阿姨站著睡著了！」7歲女樓梯口見吊屍　生前「8字訊息」讓人發毛。（圖／翻攝紅星新聞）

▲鄧女多次表達徐姓女雇主（右一）個性怪怪的。（圖／翻攝紅星新聞）

楊女表示，鄧女曾多次提到徐女脾氣不好，「一聊到就焦慮得很」，但勸對方離職時，鄧又念及雇主的小女兒而不肯離開，「從小帶到大，有時候回我們家吃酒，小女兒都要跟著」。

鄧女兒子表示，他想找出媽媽輕生的原因，不斷翻找手機時才發現抗憂鬱症藥物的說明說照片，由於媽媽在爸爸過世後都非常正常，也帶著他走出低潮，讓他根本沒有發現對方有精神疾病，「應該是在（雇主家）廚房切菜處拍的，我需要核實她是否吃過這個藥」。

「她是為了什麼，我也想知道」徐女在鄧女的靈堂前對著家屬們說。鄧女的兒子則表示，他已到當地派出所申請屍檢，「我太想知道真相了，不然以後沒法正常生活工作。」

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