乾爹性侵弱女還辯：她想做愛才快樂，我是義務幫忙

▲台南乾爹性侵乾女兒，還辯稱對方想做，乾爹義務幫助，判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台南賣便當的董姓男子，認了一名輕度智能障礙不足女子「小蔓」（化名）當乾女兒，但他竟2度性侵小蔓得逞。男子遭逮後，還辯稱小蔓說跟男友分手，「想要做愛才會快樂，我這個當乾爹的就義務幫助」。一二審均重判10年半，案經上訴，最高法院審理後，6日駁回上訴定讞。

判決指出，董男因送餐的關係，認識小蔓，並清楚知道小蔓認知功能、理解力及口語表達能力均較一般人差。而案發於2016年5月底，晚間八點多，董男到小蔓的房間後，趁著四下無人，性侵小蔓。小蔓當時雖以言詞及動作推拒，但董男仍強行脫去小蔓衣服，小蔓因力氣不敵且害怕董男惱怒，遭性侵得逞。

董男食髓知味，10天後同一時間，又是在小蔓的房裡，再度性侵得逞。小蔓苦於董男持續接觸騷擾，遂動筆寫信，託人在2天後將信件轉交職業訓練老師。職訓老師看到信件後大驚，報警處理，警方逮捕董男。檢方認為罪證明確，依照「加重強制性交罪」提起公訴。

一審法院將董男判刑，案經上訴，二審台南高等法院審理期間，董男仍不認罪，辯稱小蔓「說她跟男友分手了，想要做愛才會快樂，我這個當乾爹的就義務幫助，用手指頭...讓她高潮」之後又翻供，說他去找小蔓時，小蔓突然「關上房門，把衣服脫光，一直把我抱緊」然後發生關係。

如此胡扯的供詞，法院當然不採信，「供詞閃爍，顯違情理，所辯要係脫罪飾詞，委無可採。」仍認定董男有罪，成立2個「加重強制性交罪」，每罪量處8年，合併執行有期徒刑10年6月。案經上訴第三審，最高法院駁回上訴定讞。