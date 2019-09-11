鬼打牆客人「167、196號」地址一秒切換　惱羞嗆外送員：你是腦袋有洞嗎

▲UberEats外送員（圖／記者李毓康攝）

記者張嘉晏／綜合報導

許多民眾因為不方便出門，會叫外送員把餐送到家門口，不過地址也要精準正確才行。一名外送員日前遇到鬼打牆的客人，不僅地址表達不清不楚，還莫名罵他「腦袋有洞」，讓他超怒，忍不住上網公開2人對話。

一名匿名外送員在臉書「靠北ubereats」中抱怨沒禮貌的客人，只見外送員接到地址為「196號3樓」的單，卻因為警衛聽成「176號」讓他無法順利送餐。直接傳訊聯繫下單者後，對方卻回說「阿167」、「167 3樓」，讓原PO一頭霧水，「你輸入的是196。」

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客人隨後才又表示自己打錯了，是196號沒錯，還順帶罵人「那警衛也是白癡」，問還要多久餐才會到；外送員表示自己正在過去的路上，豈料客人這時卻嗆他「我是196號，你是腦袋有洞嗎？麻煩上樓放櫃子就可以。」讓原PO超火回覆「嗯，你可能才有吧。」

▲外送員被嗆腦袋有洞 。（圖／翻攝自靠北ubereats）

原PO隨後把對話截圖投稿至粉專上，怒指出明明就是對方表達不清楚，還開口亂罵人腦袋有洞，「以後送到什麼196 3F，我一定直接吃掉！」

不少外送同業看完後紛紛指出，很多人其實都直接用手機定位地址，有時可能不夠精準有誤差，導致他們常常無法成功配送，「很多人用定位系統，定位錯還一副理所當然的樣子」、「連自己家住址打錯」、「所以到底幾號」、「直接不送，說地址不對」、「昨天送一個20號，過去發現20號有三個都是鐵皮倉庫，裡面的人都說不是他們訂的」、「告了啦」。

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