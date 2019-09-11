台灣驕傲！Apple最新A13晶片採用台積電7奈米製程　蘋果強調是史上最快晶片

▲蘋果發表了最新A13 Bionic仿生晶片，效能號稱是業界第一。（圖／翻攝自YouTube／Apple）

記者李錦奇／綜合報導

蘋果今（11）日發佈了最新款iPhone 11系列三款手機，都搭載了蘋果最新的A13 Bionic仿生晶片，蘋果強調，這是智慧型手機最快的CPU與GPU。最讓果粉驚艷的是，A13仿生晶片採用的是台積電7奈米製程，再度打響台灣科技業的名聲。

蘋果指出，iPhone XR 搭載的A12晶片，已經大幅領先高通的驍龍855晶片，以及海思的麒麟980晶片，而這次升級版的A13晶片，會進一步擴大領先優勢。

蘋果指出，在CPU部分，兩個效能核心速度提升最高可達20％，能源節省最高可達40％；而4個節能核心速度提升最高可達 20％，能源節省最可達25％。

在GPU方面，蘋果說，速度提升最高可達20％，能源節省最高可達30％，是體驗高效能遊戲和最新擴增實境 (AR) 的完美首選，

值得一提的是，A13晶片採用的是台積電升級版7奈米製程，而華為海思最新推出的麒麟990晶片5G版本，採用的是台積電第二代EUV 7奈米製程；蘋果A13採用電晶體數量為85億個，而麒麟990晶片5G版有103億個電晶體。

▲蘋果最新的A13 Bionic仿生晶片，號稱效能業界第一，且採用的是台積電7奈米製程。（圖／翻攝自YouTube／Apple）