影／馬雲卸任變身「搖滾巨星」　墨鏡龐克裝嗨唱《怒放的生命》...全場陣陣尖叫

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記者蔡儀潔／綜合報導

馬雲昨（10）晚出席在杭州舉辦的阿里巴巴20週年年會，宣佈卸任集團董事局主席職位，隨後他整個大變身，穿上鉚釘龐克裝、梳起髒辮，還戴上大黑墨鏡，在台上高唱《怒放的生命》，全程無尿點、無破音，引起現場陣陣尖叫。正式接任董座主席的張勇，亦獻唱了英文歌曲《You Raise Me Up》。

從現場畫面可以看到，坐擁384億美元身價的馬雲，在五光十色的舞台霸氣登場，耳目一新的造型讓人懷疑是不是眼花，他渾身鉚釘，背著電吉他放情高歌，現場聽眾歡呼熱烈，堪比演唱會。網友紛紛笑稱，「馬老師真是多財多億」、「我覺得，馬老師就是想打個幌子給自己辦一個演唱會」、「調音師牛逼！」、「可以出道的人」、「馬雲有一顆搖滾心」。

▼ 馬雲好像在開演唱會 。（圖／視覺中國）

據《浙江新聞》報導，馬雲昨晚在舞台上感性演說，「不當阿里巴巴董事長，不等於我退休，我是不會停下來的，阿里巴巴只是我很多夢想中的一個而已，我自己覺得我還很年輕，我自己覺得很多地方都想去完滿，很多地方教育、公益、環保，這些我一直在做，但我覺得我可以做得更好，花更多的時間，也許這應該是我該做的事情，過了今天晚上，我就要開啟新的生活。」

▲ 馬雲搖身一變成搖滾歌手 。（圖／視覺中國）

馬雲表示，「我不當這個董事長，我確實相信，世界那麼好，機會那麼多，我又那麼愛熱鬧，哪裡捨得那麼年輕就退休離場，我希望換個江湖，青山不改綠水長流。」

卸任主席的馬雲將繼續擔任集團董事會成員，直至2020年阿里巴巴年度股東大會。馬雲於1964年9月10日出生於浙江省杭州市，曾任杭州電子工業學院（現杭州電子科技大學）老師，他先後經歷三次創業，包括1994年誕生的杭州海博翻譯社、1995年上線的中國黃頁，以及1999年的阿里巴巴。

▼卸任後的馬雲唱了一首汪峰代表作《怒放的生命》。（圖／視覺中國）