直播譙志願役「廢物」！475官兵提告全掰了　陳沂「他們對號入座」安全脫身

▲陳沂臉書罵志願役廢物，檢方認為她並無針對特定人士，以不起訴處分。（圖／記者楊佩琪攝）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

網紅陳沂2018年間在自己的臉書直播中，批評「中華民國大部分志願役都是廢物」，遭國防部與4名軍人提告妨害名譽，另有475名軍人提告公然侮辱等罪，而妨害名譽日前已由台北地檢署以不起訴處分，而475名軍人各自提告部分，檢察官則認為，陳沂並無針對特定人士，10日也由士林地檢署將她不起訴。

陳沂2018年8月26日在臉書直播時說「中華民國大部分志願役都是廢物」等，她並解釋，大多數的人如果可以做其它的事，不會有人想去簽志願役，那些會去當志願役的人，都是出社會找不到工作、沒專長、或是文盲。

事發後，國防部立刻表示，陳沂嚴重店損軍人形象與尊嚴，以行政機關名義控告陳沂，另外全國有4名軍人，也分別以「現役軍人」的身分提告。此外，也有475名軍人各自對她提告公然侮辱等罪。

▲陳沂出庭時辯稱，「他們來提告根本是想對號入座」。（圖／記者楊佩琪攝）

陳沂出庭時辯稱，她並不認識對她提告的475名軍人，且她所說的是「大部分志願役都是廢物」，就代表有少部分不是，「他們來提告根本是想對號入座」，她也希望這些人不要這樣說自己。

檢察官調查後也認為，陳沂在直播中並沒有提到任何人姓名，也沒有指明特定人士，因此屬於對不特定或不能推知之人的言論，不符合妨害名譽及公然侮辱要件，因此將陳沂以不起訴處分。

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