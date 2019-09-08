人妻偷吃被抓包反告性侵　小王心碎自白：3天前才車震過　

▲曾妻見丈夫行跡可疑、懷疑有「軌」，也搭計程車尾隨跟蹤，果然在路旁發現丈夫的車子，以及小三匆忙穿裙、整理衣服下車的樣子。（圖／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名人妻與臉友曾男車震被曾妻抓包，人妻擔心外遇曝光，反而控告曾男在車上對她性侵。不過檢察官調查時卻發現人妻主動以LINE對曾男示愛，還自傳裸照給對方，事發後更以LINE向曾妻懺悔。由於人妻的下體中採出曾男的DNA，2人也終於坦承是「出於自願有染」。新竹地院依妨害家庭罪判2人4個月徒刑，易科罰金12萬元。

26歲人妻佳佳(化名)經常在臉書抒發與老公爭吵、婚姻不順的煩悶心情，臉友曾男(化名)多次開導慰藉。2018年9月間曾男得知佳佳與老公又發生吵架，於是約她清晨出門聊天散心，2人在車內聊著聊著，竟情不自禁車震了起來。

當天曾男出門後，曾妻因覺得有他行跡可疑、懷疑有「軌」，也搭計程車尾隨跟蹤，果然在路旁發現丈夫的車子，以及佳佳匆忙穿裙、整理衣服下車的樣子，曾妻立即前往質問佳佳，但對方卻不做理會直接快步離開。

曾妻氣不過，隨後就前往派出所報警控告2人通姦。警方傳喚佳佳到案說明，但因擔心姦情曝光，她竟向丈夫謊稱遭到曾男在車上性侵，為了向丈夫證明清白，最後不得已只好也反控曾男妨害自主。

檢警調查發現，佳佳於2018年9月間密集與曾男聯繫，更向對方主動示愛「我想抱抱」、「想你」、「我好想你」、「咬你嘴唇好好玩」、「我喜歡你摸我，很有感覺」 等親密語句，還傳自拍裸照給對方。且佳佳與曾男車震當天被抓包後，還以LINE向曾妻懺悔「真的不是要破壞你們家庭，感到很抱歉」。

由於佳佳的下體中採集到曾男的DNA，證明2人確有發生性關係，但因不是違反其意願，因此檢方認定曾男妨害性自主部份證據不足，予以不起訴，而是依妨害家庭罪嫌起訴佳佳及曾男。

曾男向法官坦承，遭抓姦前的3、4天前才與佳佳車震過，同樣是你情我願。法官發現，佳佳一開始由丈夫陪同前往作筆錄時，並未提及遭性侵，事後才反控對方妨害性自主。由於佳佳與曾男均坦承出於自願車震，因而遭認定通姦犯行。新竹地院依妨害家庭罪判2人各4個月徒刑，易科罰金12萬元。

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