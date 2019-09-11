情侶爬入蘭潭溺斃！當地瘋傳「魚精抓交替」　警曝2點才是主因：設計是關鍵

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義蘭潭水庫9日發生一對情侶溺斃事件，消防局統計今年已有9人在此溺斃，加上歷年來蘭潭水庫的命案頻傳，使當地「魚精傳說」再次掀起話題，更有居民傳言是「鯉魚精」再抓交替。不過警方認為「鯉魚精、抓交替」都是無稽之談，主要是因為水庫的設計與防護問題，才會導致民眾落水溺斃事件頻傳。

據悉，蘭潭水庫是國內自殺率最高的水庫之一，2000至2007年該地就發生47起跳水自殺或溺水事件，造成42人成為潭底亡魂，另有2起在蘭潭自焚死亡案。當地傳說水庫潭底住著1條鯉魚精，一旦有民眾釣起一條大魚，就會發生溺水事件「抓交替」，但警消均認為是無稽之談。

▲蘭潭水庫的設計與周遭防護問題，才是導致民眾溺斃事件頻傳的主因。（圖／記者翁伊森翻攝）

一名資深消防員私下表示，他曾經在蘭潭水庫潛水十多次，每次下潛深度約在7公尺左右，潭區能見度很低且水草很多，民眾一但溺水且被水草纏住，就會不斷吃水後窒息沉入潭底，他印象最深的是某一次的搜尋大體任務，當時潭水混濁導致搜索困難，某次轉身就發現遺體的臉與他相對，遺體的雙腳則被水草纏住。

警方表示，蘭潭常發生自殺及溺水事件，除了用巧合來解釋之外，第一是蘭潭是台灣距離市區最近的水庫，民眾很容易就能抵達周邊區域，第二是蘭潭堤防高度僅約2公尺、採開放式沒有防護網、岸邊陡滑、水深且水草多等條件，才是該地溺水和自殺事件頻傳主要原因。

▲少女看見男友爬下堤防後，也跟隨男友一起爬下去。後續2人被其他人發現時皆已成浮屍。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義蘭潭水庫一直以來靈異傳說不斷，魚精傳說更時不時就被拿出來討論，戲劇《戲說台灣》也曾經拿「蘭潭魚精」當主題拍攝，因此「蘭潭魚精抓交替」傳聞附近居民都知曉，嘉義地區也因此出現「蘭潭沒加蓋」的罵人俗諺，台灣知名的都市傳說「人面魚」也疑似是發生在此。

一名呂姓空拍機玩家2016年10月17日在蘭潭空拍時，發現水面疑似出現一條金色且長度約在160公分的大魚，大魚探出頭來不到1秒鐘時間就立刻下潛消失，「剛開始看到我嚇到，以為自己拍到蘭潭魚精之類」。呂先生後來也懷疑，應該只是體型較大的大頭鰱，不過在蘭潭發現如此大的魚，仍在當地引發民眾熱議。