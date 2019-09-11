兒子考98分　小學老師母得憂鬱症：覺得「自己非常失敗」

▲憂鬱示意圖，非本文當事人。（圖／123RF）

記者馬叔安／綜合報導

10日時逢大陸的教師節，大陸教育工作者壓力大的現象也引發討論，大陸媒體引用相關數據指出，有69.18%的教師處於「亞健康」狀態，工作的內容造成大陸教師們心理上的負擔。曾有大陸知名小學的教師自己的兒子有一次考了72分，她於是吃了大半瓶安眠藥自殺，所幸後來被救回。

《錢江晚報》報導，這名小學老師39歲，兒子5歲時，她就讓其上小學，對兒子的標準永遠是100分，有時孩子考了98分，她都要訓斥兒子，「我班上的孩子一半都考了100分，你為什麼考不到…」

久而久之，她覺得自己非常失敗，教得了別人的孩子，自己的孩子卻十分愚鈍。今年4月，兒子有一次考試只考了72分，她留了一封遺書，吃了大半瓶安眠藥自殺，幸虧發現及時，保住了性命，但被診斷為嚴重的憂鬱症，後來在治療下，病情有所好轉。

醫生表示，許多家長希望老師也能像父母一樣關心、教育孩子，但家長某些行為會給老師們帶來無形的壓力，自我調節能力較弱的新老師因此產生焦慮等不適應症狀，嚴重的甚至影響教學和孩子們的心理健康。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995