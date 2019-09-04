腸道細菌作祟抑鬱症上身　東大教授發現兩者有關

▲研究顯示糞便可治療憂鬱症。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

世界衛生組織報告，全球共有超過3.5億人罹患憂鬱症，佔了世界總人口的5%，大陸東南大學的姚紅紅教授研究發現，腸道細菌可能是造成憂鬱症的原因之一，而通過移植細菌就可以改善憂鬱症的症狀。該成果發表於最新一期微生物領域知名學術期刊《腸道微生物》上。

姚紅紅表示，這是在實驗中意外發現的結果，實驗室裡的白老鼠表現出和外面野生的白老鼠不同的抑鬱行為，並發現他們腸道內微生物組成的差異。隨後，他們收集了野生白老鼠的糞便，然後灌胃給實驗室的白老鼠，經過腸道細菌的移植，發現實驗室白老鼠的憂鬱症狀明顯改善很多，因此認為憂鬱行為很有可能是腸道內的細菌變化所引起的。

另外，也有別項研究顯示，那些聲稱有高生活品質的人，體內的腸球菌（Faecalibacterium）和糞球菌（Coprococcus）的濃度較高，而那些憂鬱患者體內的糞球菌和小類桿菌（Dialister）則低於平均值。雖然這項研究並未證實腸道內的微生物會影響心理健康，但研究團隊在後續的實驗中發現，腸道微生物能透過神經傳導物質與人類的神經系統進行溝通，而此神經傳導物質對良好的心理健康有至關的重要性。

憂鬱症是一種情感障礙性的疾病，由社會、環境和個體三個方面因素相互作用引起，具有高發病率、高復發率和高自殺率等特點，目前治療憂鬱症的藥物主要的開發方向都是針對神經方面，但這些藥物有著藥效慢、效率低且有許多不良反應等缺點。因此，以上這些研究可望成為未來發展抗憂鬱藥物的新方向，來對抗現代人的文明病。