心情不好駕車失聯　2男「海邊散心解憂」嚇壞家人　

▲新竹縣新湖分局同一個下午接獲2起失蹤通報。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）





記者陳凱力／新竹報導

新竹縣26日下午連續發生2起失蹤協尋通報，2名失蹤人分別都因心情不好與親友失聯，獨自駕車前往海邊散心，親友擔心他們發生不測，立即連繫電信公司定位後報警協尋，2位失蹤人也都順利被尋獲。警方呼籲，如遇到困難或是心理鬱卒難以紓解，可求助專業社工或精神科醫師，或者尋求適當疏解管道，家人也應多多陪伴，若遇有類似情事，民眾也可立即打110或119電話通報，警方當速往協助，避免憾事發生。

新竹縣警局新湖分局26日連續接獲二起緊急協尋報案，第一起為下午4點左右接獲失蹤人母親報案。報案人表示，兒子無故駕車離家，經聯繫電信公司手機定位後，發現兒子最後位置在坡頭村附近，勤務指揮中心立即通報各派出所線上警網積極搜尋失蹤人，後湖所副所長范揚義、警員白宇平立即駕駛巡邏車於附近找尋，終於觀海大道上汽車內發現該失蹤人，警方立即撥打119將人送至醫院救護。

▲▼2名失蹤人都因為心情不好與親友失聯後，獨自駕車前往海邊散心，親友擔心他們發生不測，立即連繫電信公司定位後報警協尋，2位失蹤人也都順利被尋獲。





第二起失蹤通報為晚間7點半左右接獲民眾報案表示聯絡不上友人，經聯繫電信公司手機定位後，發現該名失蹤人最後位置在新豐鄉觀海大道上，勤務指揮中心立即通報派出所線上警網，新豐所副所長粘祐嘉、巡佐胡德雄、警員江奕奇、林志錡立即駕駛巡邏車積極搜尋失蹤人，也順利在20分鐘內尋獲該名失蹤人，失蹤人表示，自己只是心情不好，才會駕車至觀海大道稍作休息。

新湖分局呼籲民眾，如遇到困難或是心理鬱卒難以紓解，可求助專業社工或精神科醫師，或者尋求適當疏解管道，家人也應多多陪伴，若遇有類似情事，民眾也可立即打110或119電話通報，警方當速往協助，避免憾事發生。

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