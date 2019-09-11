影／4歲女童用玩具釣竿　釣起15公斤大鯰魚

實習記者周依儒／綜合報導

美國4歲女童裘絲（Josie）上個月和家人去釣魚，靠著玩具迷你魚竿釣上一條約15公斤的大鯰魚，嚇壞旁邊一票大人。

8月28日，裘絲和父母與表哥們到美國伊利諾州中部的小鎮戴拉文（Delavan）釣魚，身穿粉色短褲，手上還戴著紫色浮臂的裘絲拿著冰雪奇緣的玩具釣竿，興沖沖的想與大人們一起釣魚。殊不知真的有一條大鯰魚上鉤，爸爸史提夫（Steve）也趕緊上前幫她換上了50磅的釣線。

▲4歲女童釣起15公斤的大鯰魚。（圖／取自免費圖庫pixabay／示意圖）

影片中可見史提夫在後面幫著裘絲一步一步的將鯰魚慢慢拉上來，但鯰魚的重量實在是超乎他們想像，所以花了好大力氣才完成，過程中也可以聽到史提夫不斷地鼓勵裘絲說「加油！你快抓到牠了！」「牠上來了！牠上來了！」。

將鯰魚釣上岸後，裘絲興奮的在一旁又叫又跳，並表示自己想要摸摸看，但摸了一下又被鯰魚的觸感嚇到，直呼滑滑的好噁心。隨後，她又趴在鯰魚的旁邊，彷彿是在跟魚比身高，模樣十分逗趣。

當然，沒有史提夫的「大力」協助，小女孩是無法把大魚釣上岸的。家人表示，裘絲今年4歲，體重也只有30磅（約13.6公斤），而這條鯰魚的重量足足有33磅（約15公斤），比裘絲還重。而影片上傳到YouTube後，目前已吸引了超過17.5萬人點閱。