深夜站碼頭看人釣魚　高雄女「失神踩空」直墜海中

▲高雄一女子昨晚在哨船頭公園碼頭觀看民眾釣魚，不慎落海，經搶救上岸、送醫治療後沒有大礙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

高雄市一女子昨晚前往哨船頭公園碼頭觀看民眾釣魚，由於太靠近海邊，不小心失足跌落海中，幸海巡署第五岸巡隊人員執勤發現，會同高雄市消防局人員、高雄港務警察總隊合力救起，送醫檢查後無大礙，僅是受到驚嚇。

海巡署南部分署第五岸巡隊一港口安檢所安檢人員於月5日晚間10時許，在英國領事館前方碼頭忽聞一呼救聲，隨即發現水面上有一女子載浮載沉，不斷掙扎呼救。港口安檢所執行安全檢查勤務的小隊長黃志平見狀，立即下水救人。

最後會同與高雄市消防局鼓山消防分隊、高雄港務警察總隊一港口中隊協力下，成功將該名女子救起，經初步觀察發現她意識清楚無生命危險、身體無明顯外傷，但明顯受到驚嚇，隨後送醫檢查，沒有大礙。

這名女子表示，昨晚到哨船頭公園散步後，在碼頭旁休息觀看釣客釣魚，因過於靠近港區，一時恍神不慎才失足落海，感謝海巡署人員等救援人員及時出手救人。

南部分署第五岸巡隊籲請民眾到海邊或是港口周邊時，應謹慎小心，如於港區或岸際發生危急狀況，可撥打海巡「118」服務專線，海巡署會馬上派員協助。