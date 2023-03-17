嬌小長髮妹「圖書館全裸4秒謎片」瘋傳！過去列車內不雅片被起底

▲近日網路瘋傳一段野外露出影片，引發關注。（翻攝自推特）

圖文／鏡週刊

不少 野外露出族野外露出族 尋求刺激，在各公共場合羞恥挑戰露出重要部位，近日網路就瘋傳一段4秒影片，只見一名外型嬌小長髮女子在圖書館內，效仿A片劇情當場脫衣，任由攝影師拍攝全裸身體，影片一曝光，隨即掀起大票網友討論。

據了解，該到處露出的香港女子為90後（1990年-1999年出生），與男友在社群Twitter成立聯名帳戶，經常在公眾地方、交通工具或商舖拍攝不雅照及不雅片，地點遍布港鐵迪士尼列車、九巴、IKEA宜家家居等地方，甚至還曾在列車內做出疑似吞吐等行為，在酒店拍攝的影片更大膽露骨。

▲名香港女子與男友到各處拍攝露出。（翻攝自推特）

而近日該女在香港銅鑼灣中央圖書館內裸露的4秒影片，在網路上瘋傳，據影片該女子效仿A片情節，在圖書館內脫光衣服，全裸望向鏡頭並伸出右手觸碰書架上的書本，並擺出不少POSE打卡，鏡頭更由遠至近，姣好身材一覽無遺，不過圖書館裸露事件曝光後，該帳戶疑已刪除。

▲女子在圖書館的露出影片，近日在網路上瘋傳。（翻攝自推特）

對此，據《香港01》報導，香港康文署近日為該事件做出回應，指不清楚影片來源及拍攝時間，且圖書館亦無收過相關情況報告，但已就影片內相關行為報警。

據報導，經調查該對情侶在Twitter設立兩人英文名的帳戶，於2022年4月開設，擁有超過2萬名追蹤者，同時設有「Onlyfans」收費帳戶，在Twitter發布的相關不雅影片，部份列明「可以單買」，似乎在販賣不雅照片或性交影片賺錢，不過因事件曝光引發爭議，該Twitter帳戶疑似已被刪除，無法再瀏覽。





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