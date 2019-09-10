「饗樂台南.台南揪ME購」美食展　30家知名伴手禮會師台北車站衝買氣

▲台南市長黃偉哲率領30家台南知名業者，將台南質樸的人情味、和最單純的美味，原汁原味帶至台北與民眾分享。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為方便北部民眾採買台南美食伴手禮歡度中秋佳節，台南市政府在9月10日至12日，一連3天於台北火車站1F大廳，舉辦「饗樂台南.台南揪ME購」美食展，市長黃偉哲10日率領30家台南知名業者，將台南質樸的人情味、和最單純的美味，原汁原味帶至台北與民眾分享。





黃偉哲市長表示，今天遠征台北車站推廣台南的美食，精選了30家台南優質的店家，還可以使用一卡通，不用帶現金就能遍嚐台南美食；因為去年活動辦2天，盛況空前供不應求，所以今年再延長1天，10-12日總共3天舉辦台南美食展，歡迎所有台北的好朋友、台南的好朋友，甚至東西南北漂的好朋友，通通來台北車站品嚐CP值特別高、好吃又便宜的台南美食。





10日開幕記者會，由台南最具代表性的藝術團隊「麻豆新生代舞蹈團」以氣勢磅礡的婆姐佑子藝陣表演，為活動揭開序幕；黃偉哲也發放中秋購物金100元給限額50位民眾，與北部民眾一同提前歡度中秋。





台南市經發局表示，「饗樂台南.台南揪ME購」美食展匯聚30家大台南特色美食、伴手禮，包括肉粽、碗稞、果乾、甜點、滷味、特色伴手禮等，如網路紅透半邊天的名坂奇洋菓子、章成麥芽餅以及IG打卡美食銀波布丁，讓北部消費者不必舟車勞頓，即可輕鬆吃遍台南知名小吃；此外，活動現場提供民眾使用行動支付購物，以LINE Pay使用一卡通帳戶付款，更能享LINE POINTS 18%點數回饋。



活動現場也有限時限量特賣及消費好禮等優惠活動；同時，只要單筆消費滿800元，即可現抽滿額禮，買越多抽越多，數量有限送完為止，請北部民眾好好把握難得機會。