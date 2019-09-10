果粉注意！Apple Store開始更新　預告「稍待片刻」發表會要登場囉

▲蘋果秋季發表會開始前，蘋果官網已經提前更新Apple Store網頁，讓果粉們更加期盼新機登場亮相。（圖／翻攝自Apple Store）

記者李錦奇／台北報導

蘋果秋季發表會即將在台灣時間明天凌晨1點登場，雖然距離發表會開始還有五個小時，但蘋果官方網站已經提前出現更新中畫面，Apple Store已經秀出「稍等片刻 我們正在更新Apple Store，請稍後再來。」，讓果粉們更加引頸期盼新機問世！

依照以往經驗，發表會一結束、官網將恢復正常，新品同步亮相，屆時，果粉們就可以一覽官網對新機的詳細介紹。

《ETtoday新聞雲》粉絲團、《ETtoday科技雲》粉絲團，也將提供即時直播服務，讓果粉們能夠一睹為快。同時，ETtoday新聞雲記者今年也將在賈伯斯劇院現場，為讀者提供第一手直擊畫面與介紹。

市場預期，今年iPhone新機命名會有所變更，可能改以數字的11來呈現，讓消費者可以更清楚掌握新iPhone是屬於那個「輩份」，目前多預期會命名為iPhone 11、iPhone 11 Pro 、 iPhone 11 Pro Max，分別是 iPhone XR以及iPhone XS 與 XS Max 的後繼機種；其中，iPhone 11 是三款中最平價的版本。

另外，鏡頭部分，也被預期將是史上「最多顆鏡頭」，這次iPhone 11 Pro 與 iPhone 11 Pro Max 加入第三顆超廣角鏡頭，讓畫面容納更多景物，豐富構圖設計。

而iPhone 11也同樣多了一顆望遠鏡頭，從前一代的單鏡頭升格為雙鏡頭，將可支援光學變焦，會跟iPhone 11 Pro的設計一致，也被放在方型框內。

另外，蘋果這次發給媒體的邀請函中強調了「多彩」設計，因此市場預計iPhone 11系列會有更多配色，包括現有的白色、黃色、黑色和紅色，而最引人注目的是新增綠色和薰衣草色，取代珊瑚色跟藍色。

除了iPhone，市場也預期，蘋果這次會發表新Apple Watch，採用鈦合金、陶瓷材質，且可能會搭載官方開發的睡眠追蹤功能，而這也意味著新手錶將會擁有更強的電池續航力，才能應付使用者的需求。