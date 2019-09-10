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腹院長不休息！陳其邁半夜減肥「跑到模糊」...白天「緊緊緊」跑行程

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▲行政院副院長陳其邁。（合成圖／翻攝自陳其邁臉書、IG）

▲行政院副院長陳其邁。（合成圖／翻攝自陳其邁臉書、IG）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁被網友暱稱是「腹院長」，最近熱衷瘦身的他，每天趁著下班後的深夜練跑步，甚至被拍下「跑到模糊」的照片，而白天的日常，則是「緊緊緊」顧國政，10日再出席「IBM客戶中心/創新場域」的啟用典禮，關心台灣產業數位轉型議題。

陳其邁行程滿檔，不過健身決心絲毫不中斷。他9日深夜透過IG分享運動日記，「Day5 我覺得我很可以！即使今天被立委點名要公佈體重。晚上忙到8點多下班，但用『快跑到模糊』來展現決心。」

深夜練跑步，隔天的「腹院長」持續「緊緊緊」的副院長工作日常。10日出席「IBM客戶中心/創新場域」啟用典禮，陳其邁說，這代表IBM看好台灣在人工智慧等領域的發展，加碼投資台灣，加速產業轉型，協助企業朝向金融3.0、工業4.0、零售4.0及策略性產業的方向邁進。

陳其邁提到，總統蔡英文就任後，行政院推動「數位國家‧創新經濟發展方案」（DIGI+），協助台灣產業數位轉型。希望未來5至10年，除了半導體產業維持頂尖外，在智慧醫療、交通、製造等特定應用領域，都有機會達到世界領先的地位。

陳其邁指出，根據世界經濟論壇2018年度全球競爭力報告，台灣總體經濟穩定度排名全球第1位，與德國、美國、瑞士列為全球前4名「超級創新國」，且具備健全的上中下游產業價值鏈。國際資通訊大廠如全球行動晶片大廠高通、雲端龍頭亞馬遜Amazon Web Services等，也都看中台灣產業環境與科技創新實力，也紛紛於去年宣布在台成立創新中心。

陳其邁表示，很高興作為國際資通訊指標企業的IBM公司加碼投資台灣，「期盼藉由IBM分布於全球的客戶服務網路，鏈結國際市場。政府也會持續推動『全球研發創新夥伴計畫』，鼓勵跨國企業與台灣產業合作，創造雙贏。」

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