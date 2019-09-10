3千輛小黃又要上街！轟政府護航Uber　明交通尖峰圍政院「自發性慢行」

▲3000輛小黃周三上午將自發性串聯慢行行政院周邊，抗議政府護航Uber。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

計程車與Uber爭議持續延燒！小黃司機因反對Uber非法營業藉故延長效期，喊話政府、交通部如無視法規，將喪失公權力與正當性，並串連在11日上午8點自發性駕駛慢行行政院周邊抗議，要求交通部長林佳龍應收回考慮延長法案的言論。

「汽車運輸業管理規則」103-1條將在10月6日正式上路執法，時間僅剩1個月，為讓Uber能順利轉入計程車體系，交通部近日也預告修法，將開放多元化計程車可預告車資、免跳錶，但Uber司機怒批「加開場次根本不夠」。交通部長林佳龍當時則回應，政策方向沒有變，但時間不足部分已在研議緩衝期。

請繼續往下閱讀...

▲計程車11日上午8時起，將慢速繞行行政院，抗議政府護航Uber。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

不過，交通部研議延長運管規則103之1執法期限一事，引起全國計程車司機大反彈，計程車產業發展聯盟表示，其實從修改規章到公布執行的時間前後加起來共有長達6個月的時間，Uber司機自救會不斷給予司機不正確的資訊，導致期限將至只有少部分司機前往應考。

聯盟說，現在Uber司機反而轉向交通部要求延緩時間，讓違法的派遣繼續往後延長，如果交通部與政府答應了要求，也就是將法規的公權力與對政府的信任度完全破壞，未來政府對人民的承諾將蕩然無存，人民不再取信於政府。

因此，小黃司機自發性的串聯集結，9月11日上午8時開始，慢行行政院周邊道路，預估會有3000輛計程車一起站出來為合法計程車權益爭一口氣。

▲計程車司機抗議政府言而無信，應依法如期取締。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

抗議內容：

一、政府言而無信應依法如期取締

二、違法侵略合法公權力在哪

三、政府拖延時間將喪失國格

四、只顧 Uber 放棄小黃

五、反對草率廢除計費錶