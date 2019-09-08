颱風琵琶最快周二生成！　一張圖曝「中秋天氣」變數：北東先變天

▲未來一周天氣，前半期天氣穩定，後半期中秋連假期間要視熱帶系統動向而定。（圖／翻攝自天氣風險）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！周四之前低壓帶影響減少，僅迎風面東半部會有局部短暫陣雨，但菲律賓東邊低氣壓有機會發展成颱風琵琶，未來動向將增添中秋節天氣變數。

氣象預報員陳建安表示，未來一周天氣，周四之前沒有什麼特別天氣系統，太平洋高壓持續增強，低壓帶影響也減少，台灣附近吹偏東風，各地高溫27-33度間，僅迎風面東半部會有局部短暫陣雨，山區或近山區留意午後雷陣雨狀況。

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不過，菲律賓東邊有個熱帶系統，預估今明兩天發展成熱帶性低氣壓，由於周遭環境垂直風切偏弱、海溫也足夠，最快周二生成颱風琵琶。未來走向因太平洋高壓勢力偏強，因此該系統不容易提早北轉，估將趨向巴士海峽到台灣附近，中秋節天氣可能會受到熱帶系統影響，但影響程度有不確定性。

▲一周天氣出爐，中秋節北東雲量增多，影響程度要視熱帶系統發展及走向而定。（圖／中央氣象局）

氣象局分析，若太平洋高壓勢力強，該熱帶系統路徑偏南，對台灣的影響比較間接，迎風面東半部、北部地區會有局部短暫陣雨，中南部地區天氣還算穩定；若太平洋高壓偏弱，未來該系統靠近台灣，中秋節前後各地天氣將不穩。氣象局初步預估，中秋節當天北部、東部雲量增多，東半部及北部山區會有短暫陣雨，沿海注意長浪。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」分析，最新（7日20時）歐洲模式（ECMWF）及美國模式（GFS）模擬皆顯示，本周熱帶擾動活躍，中秋節之前，約在周二、三，菲律賓東方海面即有颱風發展的跡象。周五（13日）20時模擬天氣圖更顯示，其位置、強度雖不盡相同，但皆在呂宋島東北方海面上，中秋夜北台灣迎風面降雨機率因此而提高。

▲模式預估，中秋節之前，約在周二、三，菲律賓東方海面即有颱風發展的跡象。（圖／截自tropical tidbits）

周六、日（14、15日）台灣天氣受其影響的機率也升高。吳德榮說，但由於電腦模擬運算過久（第6至8天），已有很大的誤差，故應持續觀察最新的模擬，預報繼續隨之調整才是。

天氣風險則分析，在台灣附近的低壓紛紛北上、消散後，下周前期天氣大致穩定、炎熱，山區午後有零星雷陣雨，類似的天氣大概可以維持到周四。

▲颱風琵琶最快周二生成，其動向將影響中秋連假天氣變化。（圖／中央氣象局）

下周後期，也就是中秋假期，就要看南方系統的臉色了，許多數值模式都有報出颱風或熱帶系統靠近台灣，整個季風低壓帶非常活躍，同時北方也有冷空氣南下入秋的訊號，情勢相當複雜，預報也是一日一變，還不需要緊張，但台灣附近的天氣應該都是不太穩定。

另外，第15號法西颱風目前已來到日本南方海面，晚間將登陸東京灣一代，正面襲擊東京都。由於颱風環流紮實、緊密，且東京部分地區可能位於颱風的「危險半圓」，預計會帶來可觀的強風、風暴潮，很考驗著東京這個大都會的抗災能力。