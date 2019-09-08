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低壓帶包圍灌大雨「全台防雷雨」！16號琵琶颱風下周恐生成　法西撲日大迴轉

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▲▼低壓帶包圍灌大雨「全台防雷雨」！16號琵琶颱風下周恐生成　法西開眼撲日。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

▲15號「法西」颱風眼清晰可見，暴風圈半徑達150公里向北撲日。（圖／翻攝NOAA） 

記者許力方／台北報導

低壓帶環伺！中央氣象局表示，8 日持續受低壓帶影響，西半部、恆春半島清晨前仍有短暫陣雨或雷雨，午後各地仍有局部短暫雷陣雨，易有局部大雨發生。15號中度颱風法西（FAXAI）8、9日將影響日本本州天氣，下周中秋節後低壓帶接近，容易有熱帶系統生成。災害預報士賈新興表示，西北太平洋上的熱帶擾動95W需密切觀察，未來3至4天季風即將增強，環境有利颱風生成。

氣象局預報，8日台灣仍在低壓帶影響下，西半部及恆春半島地區清晨以前會有局部短暫陣雨或雷雨，上午降雨機率有機會降低，各地多雲，但午後仍有局部短暫雷陣雨，其中東半部、南部地區及中部以北山區降雨機率高，易有局部大雨發生。

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▲▼低壓帶包圍灌大雨「全台防雷雨」！16號琵琶颱風下周恐生成　法西開眼撲日。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

▲▼低壓帶包圍灌大雨「全台防雷雨」！16號琵琶颱風下周恐生成。（圖／中央氣象局）

▲▼低壓帶包圍灌大雨「全台防雷雨」！16號琵琶颱風下周恐生成　法西開眼撲日。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

▲▼低壓帶包圍灌大雨「全台防雷雨」！16號琵琶颱風下周恐生成　法西開眼撲日。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

▲法西向北撲日後大迴轉。（圖／中央氣象局）

根據氣象局觀測，中颱玲玲已經登陸北韓，持續向北移動；中颱法西則位在台北東方2190公里海面上，距離甚遠，以時速30公里速度，向西北狂奔，7級暴風半徑達150 公里，颱風眼清晰可見，預估8、9日（下周一）將撲日本本州，接著大迴轉，擦邊東行離開。

預估9日台灣仍在低壓帶內，但水氣減少，南部及東南部地區依舊有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後仍有局部短暫雷陣雨，縮小至山區及近山區平地為主，山區仍有局部大雨發生機率。氣象局表示，15日至17日低壓帶將再度接近，水氣增加，東半部有短暫陣雨，西半部也有局部短暫陣雨，且低壓帶內易有熱帶系統生成。

氣象專家彭啟明則分析，玲玲颱風北上後拉上低壓帶，台灣位在邊邊，南部地區雨勢較大，法西颱風則預期往日本接近，不影響台灣。 8日晚間至9日水氣還會再多一點，全台都有短暫雨發生機會，之後低壓帶水氣減弱，太平洋高壓開始西伸，各地天氣將逐漸好轉，降雨偏向在山區午後雨，也因此各地高溫回升到33至34度。

彭啟明預估，西北太平洋上空下周仍有一個颱風可能生成（今年第16號颱風琵琶，PEIPAH），菲律賓東方海面的熱帶擾動正在發展中，但中秋節暫時還不會影響台灣，中秋天氣還算樂觀，全台多雲到晴。

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