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快訊／北北基大雨特報！中秋連假變天？　吳德榮：周六日受颱風影響機率高

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲目前菲律賓東方海面有一個熱帶擾動。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／綜合報導

颱風恐擾中秋？氣象專家吳德榮表示，最新歐洲及美國模式模擬皆顯示，約在周二（10日）、周三（11日）菲律賓東方海面即有颱風發展的跡象，周六（14日）、周日（15日）台灣天氣受其影響的機率也升高。對此，中央氣象局預報員顏增璽指出，周末要注意熱帶系統發展，會不會影響台灣還要再觀察。若屆時熱帶系統成颱，將是今年第16號颱風「琵琶」（PEIPAH）。

大雨特報：台北市、新北市、基隆市

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氣象局今天（8日）清晨近7時對北北基發布「大雨特報」表示，清晨雲林縣已有豪雨發生，低壓帶影響易有短時強降雨，今基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生，恆春半島亦有較大雨勢發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

顏增璽接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今仍受低壓帶影響，南台灣有局部短暫陣雨機率，清晨有下一些雨，下到大概早上，之後轉為偏向多雲，午後南部山區、東半部要注意雷陣雨；溫度方面，各地高溫約31到33度。

▼今晨0時至清晨6時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

顏增璽說，周一（9日）也是類似天氣，但水氣更少，午後雷雨區域和強度會更弱一些，各地高溫約32到34度；周二（10日）到周四（12日）天氣更穩定、水氣較少，午後雷雨偏重在山區。

顏增璽提醒，周末天氣要注意熱帶系統發展，目前菲律賓東方海面的擾動沒發展，這幾天有機會發展，至於是否會增強為颱風、會不會影響台灣還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、周一各地大多為多雲時晴，中南部則有局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨範圍擴大，其中有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率；周二至周五（13日）白天天氣好轉，午後有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區，部分平地受影響。

▼吳德榮貼出歐美模式預測周五天氣圖表示，颱風位置、強度雖不盡相同，但皆在呂宋島東北方海面上。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

吳德榮說，周五起中秋節連假如何？由於已在模式模擬的末期，有較大的「不確定性」，且模式模擬仍會持續調整，應繼續觀察；最新歐洲模式及美國模式（GFS）模擬皆顯示，本周熱帶擾動活躍，中秋節之前約在周二、周三，菲律賓東方海面即有颱風發展的跡象。

吳德榮表示，周五晚間8時模擬天氣圖更顯示，颱風位置、強度雖不盡相同，但皆在呂宋島東北方海面上，中秋夜北台灣迎風面降雨機率因此而提高，周六、周日台灣天氣受其影響的機率也升高；但由於電腦模擬運算過久（第6至8天），已有很大的誤差，故應持續觀察最新的模擬，繼續隨之調整預報才是。

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