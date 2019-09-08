台南再新增1例本土登革熱病例累計25例　已完成強力孳清

▲現在的氣侯溫度正適合病媒蚊繁殖，且有不定期降雨情況，請民眾把握雨後一週防疫時效，澈底落實「巡、倒、清、刷」防範病媒蚊孳生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市於9月7日夜間再新增1例本土登革熱病例，截至目前台南市確診本土登革熱病例數25例，境外移入登革熱病例數30例，請民眾持續孳清防蚊。

第25例本土病例為50多歲女性，無慢性病史，居住地於東區崇成里，近期未出國，9月5日出現發燒、畏寒及腹瀉症狀，病例自行服用退燒藥未就醫，9月6日上午至診所就醫，症狀未改善下午再至原診所後由醫師轉介至醫院就醫，經登革熱NS1快篩陽性由醫院於9月7日上午通報，於9月7日夜間確診為登革熱(PCR陽性、IgM陰性、IgG陰性)，病毒型別為第二型，個案目前住院治療中，同住家人無疑似症狀。

個案主要活動地於住家、工作地（中西區城隍里）、每週至崇德市場1次，研判感染源為住家或工作活動地周邊環境。登革熱防治中心已於9月7日針對個案住家進行噴霧罐壓罐及住家工作地孳生源清除，9月8日持續進行強力孳生源清除，並規劃於9月9日進行住家環境半徑50公尺戶內外噴藥及強力孳生源清除；另針對工作活動地環境排定噴藥防治及孳生源清除，請民眾做好防蚊措施，有疑似症狀時可至醫院診所或衛生所進行登革熱快篩。

現在的氣侯溫度正適合病媒蚊繁殖，且有不定期降雨情況，請民眾把握雨後一週防疫時效，澈底落實「巡、倒、清、刷」防範病媒蚊孳生。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。