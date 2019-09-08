23歲辣妹懷孕6月…超音波一看「胎兒正甜笑、做鬼臉」　醫皺眉：孩子流掉吧！

▲23歲孕婦因長期吸菸，懷上畸形兒。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一位23歲年輕女孩1年前剛結婚，6個月後就火速懷上寶寶，現在胎兒6個月了，日前例行去醫院做超音波檢查，看到屏幕中的寶寶，感動驚呼「我寶寶一直在笑，還在做鬼臉呢」。沒想到，醫生看到這一幕，皺眉看了一會兒歎氣，「這個孩子留不得！」

綜合陸媒報導，小文（化名）才23歲，剛剛結婚半年就有喜訊傳來，一家人都特別開心。夫妻倆雖然年輕，但也十分盼望這個孩子。在當天的超音波檢查中，醫生看了一會兒說情況不太好，隨後為了再次確認，更加仔細的看了起來。她正以為，寶寶在肚子裡面就會做鬼臉，應該很聰明。醫生搖了搖頭，歎了口氣建議「把孩子流掉吧」。

隨後，醫生進一步解釋，「孩子在笑是因為有很嚴重的唇裂，從嘴巴一直裂到耳朵。」醫生搖頭說，按照現在的醫學技術根本不可能修復好，「所以就算孩子生下來，對他也是一種折磨，還是不要讓他遭罪了。」小文聽到這個結果瞬間崩潰了，她覺得自己在孕期還是很注意的，怎麼就會出現這個問題呢？

▲生下一個健康的寶寶，是每個孕婦最大的希望。（示意圖／翻社自pixabay）

詳細了解之後，醫生推斷，是小文長期抽菸造成的。小文後悔表示，在婚前生活十分豐富，經常去酒吧喝酒玩樂，也時常和朋友抽菸，雖然婚後這種活動減少了很多，「因為已經吸菸多年，很難戒掉，老公知道這個情況也沒有阻止我，知道懷孕後，也依然在抽，因為身邊的朋友也有孕期抽菸，生下來的孩子都很健康，所以以為沒事。」

醫生提醒，胎兒是很脆弱的，尤其是正在迅速發育的前三個月，這種含有大量尼古丁或者酒精的東西可以輕易導致他們畸形，「雖然抽菸喝酒並不是百分百導致每一個胎兒畸形，但是不能抱著僥倖的想法，以為自己偶爾抽一根菸，喝一口酒沒關係，可能就是偶爾的那一次會讓自己悔恨多年。」

