康寧讓學分班學生「免試」轉學位生　9碩士生面臨學位被撤銷

▲康寧大學被教育部查出該校推廣教育學分班的學生沒經合法招生程序，轉為學位生。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

康寧大學去年爆發斯里蘭卡外籍生非打打工案後，又被教育部查出該校推廣教育學分班的學生沒經合法招生程序，竟直接轉為學位生，有36名學生捲入該案，其中26人以退學、1人休學中，衝擊最大的是有9人已拿到學位，現在面臨被撤銷的難題。

教育部高教司長朱俊彰說明，該案是去年爆發境外生非法打工後再查到的狀況，當時查看所有入學資料，發現零星幾個學生學分班轉學位生的入學資料不完整，要求學校必須徹查有疑義的學生，若有不符合，就要馬上處理並回報教育部，不過學校現在還在清查中。

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朱俊彰進一步透露，對於清查，但康寧其實已延期過一次，若限期沒回覆、沒處理，學校就要告知理由或說明是否遇到什麼狀況，由於根據私校法，學校被要求限期改進，沒有改進教育部可以再處罰，不過涉及到學生權益，也希望學校慎重，真的清查過程有狀況，都可以提出，教育部會再衡量處理情形。

康寧大學主任秘書閻亢宗指出，該案是去年底的狀況，當時清查有36名推廣教育學分班的學生，未經合法入學程序轉為學籍生，包括16名大學部學生，20名碩士班學生，不過其中26人已分別在事件爆發前退學，至於原因？閻亢宗原因很難說清楚，但都是他們「主動退學」，經相關手續辦理完成。

▲朱俊彰指出，學生入學資格不符合必須由學校依查證到的事實去判定。（圖／記者許展溢攝）

閻亢宗表示，還有1名休學的碩士生，但衝擊最大的是已完成學位的9名碩士生，因為今年1月教務會議就做出撤銷學位決議，但是通知書寄出後，收到學生陳述認為他們都是經合法入學、合法程序就讀。閻亢宗表示，但清查結果確實就是沒有查到如經過考試等合法相關文件。

至於為何當時有此狀況？閻亢宗說，當時推廣部承辦人等相關人士都已離職 ，這部分沒有辦法查到，但確定的是沒有查到這些學生有經合法程序就讀。今年4月調查局發函要求學校提供學生個別資料，該案目前正進入入司法調查，也有向教育部說明。

閻亢宗強調，現階段學校立場是維護學生權益及依法行政，所以暫時不撤銷學籍，等司法調查結果出爐，最壞的情形就是真的不合法，最後學校就會撤銷這9人學籍，並強調教育部要求清查的都完成，目前只剩司法調查。朱俊彰指出，學生入學資格不符合必須由學校依查證到的事實去判定，若資格符合，就必須依學則去處理，如開除學籍等，但事先要通知學生，學生認為不符才可提出行政救濟。