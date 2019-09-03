遠東科大招生績效列教師評鑑　教育部糾正：擬扣獎補助、招生名額





▲遠東科大被爆該校將招生業績列為教師評鑑項目。（圖／遠東科大提供）

記者崔至雲／台北報導

少子化的影響下，許多私立大學經營困難，全國私立學校產業工會理事長尤榮輝今（3日）指出，一名教師向該會舉報，遠東科大將招生業績列為教師評鑑項目、甚至影響年終獎金。教育部經查核後證實此事，目前已發函要求該校改正，否則會計入行政缺失，且扣減私校獎補助款及招生名額。

尤榮輝指出，大學應本著教學為目的，但因現在太多私校面臨招生不足問題，許多老師也扛起招生責任，但是這樣就抹煞了教師原本該做的事情，私校已變成補習班了，呼籲教育部應正視這樣的問題，並且盡速改正。

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▲教育部查核發現遠東科大確實將招生項目納入教師評鑑，列為基本或扣分項目，已發函要求遠東科大改正。（圖／全國私校工會提供）

教育部對此指出，教師評鑑之目的在於協助教師持續深化教學專業、改善教師教學及提升教師專業發展，以確保學生受教權益，且教師評鑑結果係作為教師升等、續聘、長期聘任、停聘、不續聘及獎勵之重要參考，影響受評教師權益甚鉅。

教育部也說明，在101年及102年通函各技專校院教師評鑑機制，應遵循一般法律原則與應注意事項，已明定學校將招生項目納入教師評鑑，並將其列為基本或扣分項目等節，與教師評鑑意旨不符，學校應修正相關規定。

針對遠東科大事件，教育部表示，目前已函請學校修正相關規定，如經教育部督促修正校內相關規定，仍未修正者，教育部將列計行政缺失，並納入扣減私立學校獎補助款及招生名額之依據。

