華聞快遞／台山核電一期工程全面建成　為中法最大能源合作專案

▲台山核電一期工程。（圖／澎湃新聞）

《廣東》台山核電一期工程全面建成 為中法最大能源合作專案

大陸最大、全球第三大核電企業中國廣核集團7日宣佈，廣東台山核電2號機組已順利完成168小時示範運行，具備商業運行條件。這是繼台山核電1號機組後，全球第二台投入商運的EPR（European Pressurized Reactor）機組。

台山核電一期工程是中法能源領域在華最大的合作專案，由中廣核集團、法國電力集團（EDF）和廣東省能源集團共同投資組建的台山核電合營有限公司負責建設和運營。（澎湃新聞）

《北京》2018年度陸零售百強名單發佈 7家企業銷售規模過千億人民幣

7日發佈的2018年度中國零售百強名單顯示，百強總銷售規模達到7.35兆（人民幣，下同，約新台幣32兆），同比增長20.5%，較去年同期降低5.5個百分點。其中，7家企業銷售規模過千億元，依次為天貓、京東、拼多多、蘇寧易購、大商集團、國美電器、華潤萬家。此外，67家企業銷售進入百億團隊，零售百強入圍門檻為45億元，比2017年提高0.2億元。（新華社）

《天津》預計2020年鐵運量將達到14340萬噸

為了響應「公轉鐵」號召，天津今年投資8000萬元修建鐵路運輸專用線複綫，一方面直達天津港，通過海鐵聯運實現貨物運輸，另一方面，直接連接國鐵，可實現全大陸貨物的鐵路運輸。這條專用線8月正式開通，鐵路運輸比例達到80%以上，經過測算，每天將減少卡車運輸16000輛次，大大減少污染物排放量。按照天津市鐵路貨運量「三年行動計畫」，預計2020年，天津市境內國鐵運量完成14340萬噸，較2017年增加5602萬噸，增幅64%。（北方網）

《北京》影視作品票房與業績直接掛鉤 超六成影視公司淨利下滑

上市公司中期業績披露已收官，影視行業整體表現兩極分化，今年上半年，26家影視動漫公司中，7家公司淨利潤衝破億元大關，9家公司虧損，佔比為34.6%，另外有16家公司淨利潤下滑，佔61.5%。香頌資本執行董事沈萌表示，影視公司業績整體並不理想，主要原因是政策性抑制，對影視行業的生產製作和財務稅收方面都造成影響。（中國經濟網）

▼ 電影《哪吒之魔童降世》超越《流浪地球》，登上大陸影史票房第二 。（圖／翻攝自微博）

《福建》首屆絲路海運國際合作論壇開幕

首屆絲路海運國際合作論壇7日在廈門開幕，主題為「共商港航合作、共建絲路通道、共用經貿繁榮」，省委書記、省人大常委會主任于偉國作主旨演講，省長唐登傑主持開幕式。于偉國表示，絲路海運」開航不到一年，已經得到超過100家的港航物流企業積極回應，航線總數達50條，通達東南亞、印巴、西非、中東等多地，並在不斷增加，「絲路海運」潛力巨大、前景十分美好。（福建日報）

《北京》六連停後人行重啟逆回購 本周淨回籠1000億人民幣

在暫停6個交易日後，央行6日開展400億元逆回購操作，因當天無逆回購到期，實現淨投放400億元。據Wind資料顯示，8月31日至9月6日央行公開市場有1400億元逆回購到期，其中週二、週三分別到期800億元、600億元，無正回購和央票等到期，因此本周淨回籠1000億元。（中新經緯）

《山東》應對豬價波動 發放4個月價格臨時補貼約6.6億

為應對豬肉價格大幅波動，山東省16市已相繼有14個市啟動了社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制，累計發放4個月價格臨時補貼共計約1.5億元（約新台幣6.6億元）。據瞭解，2008年山東建立實施了物價上漲與提高困難群眾生活補貼和保障標準聯動機制，其後根據經濟發展狀況和上級有關部署，先後4次對相關政策進行了調整修改。（新華社）

《北京》陸上半年農產品網路零售額實現507億

大陸商務部發言人高峰近日表示，今年上半年農產品網路零售額實現116.4億元（約新台幣507億元），同比增長33.1%，截至目前，農村網商已經接近了1200萬家，帶動就業人數超過3000萬人。根據統計，2019年上半年，國家級貧困縣網路零售額實現1109.9億元，同比增長29.5%，高出農村整體增速7.1個百分點。（中新社）

▼大陸上半年農產品網路零售額實現507億。（圖／CFP）