　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸首度發佈核安全白皮書　11台核電機組在建全球第一

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲江蘇連雲港田灣核電站。（圖／CFP）

▲江蘇連雲港田灣核電站。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國新辦今（3）日發表首部《中國的核安全》白皮書，從大陸核能事業的發展歷程開始，闡述核安的基本原則和政策主張，並分享大陸核安監管的實踐，最後說明大陸推動全球核安治理進程的決心和行動。白皮書全文約1.1萬字，文中提到，截至2019年6月，大陸運行核電機組47台，居世界第三；在建核電機組11台，居世界第一。

▲大陸生態環境部副部長、國家核安全局局長劉華。（圖／翻攝大陸國新辦網站）

▲大陸生態環境部副部長、國家核安全局局長劉華。（圖／翻攝大陸國新辦網站）

《中國的核安全》白皮書指出，自中共十八大以來，中國的核安全事業進入安全高效發展的新時期，並保持良好的核安全記錄；2000年、2004年、2010年和2016年，國際原子能機構對中國展開4次核與輻射安全監管綜合評估，充分肯定中國核安全監管的良好實踐和經驗做法。

▲福建寧德核電有限公司。（圖／CFP）

▲福建寧德核電有限公司。（圖／CFP）

白皮書提到，日本福島核事故發生後，中國政府組織專門力量對全國運行核電廠、在建核電廠、研究堆和其他重要核設施開展了歷時9個多月的綜合安全檢查，結果表明，中國核設施在選址時充分考慮了地震、洪水、海嘯等影響，由極端自然事件引發核事故的可能性極小。

此外，大陸也制定並實施了核設施短期、中期、長期安全改進計畫，增強了核設施抵禦外部事件、預防和緩解嚴重事故的能力。

白皮書顯示，截至2019年6月，中國運行核電機組47台，居世界第三；在建核電機組11台，居世界第一。核電機組性能指標總體處於良好水準，截至2019年6月，已安全穩定運行累計300餘堆年，未發生過國際核與放射事件分級表（INES）2級和以上的事件或事故，且0級偏差和1級異常事件發生率呈下降趨勢。

▲大陸國新辦發表首部《中國的核安全》白皮書。（圖／翻攝新華網）

▲大陸國新辦發表首部《中國的核安全》白皮書。（圖／翻攝新華網）

至於核廢料處理及公眾安全上，白皮書指出，各省、自治區、直轄市全部建成城市放射性廢料庫，集中貯存並妥善處置核技術利用放射性廢料。據中國輻射環境監測資料顯示，全國範圍內輻射環境品質良好，處於天然環境輻射水準範圍內，人工放射性核素活度濃度未見異常；全國核設施、核技術利用項目周圍環境輻射水準與建設前相比沒有明顯變化，公眾個人劑量遠低於國家限值。
 

ET快訊
富豪男友堅持「無性同居」…2年後真相曝光！她傻：難怪上廁所鎖
印度42年蓋95億「鍍金運河」　啟用14小時秒潰堤
韓國瑜伽老師直播炸左右雪乳！蕾絲中洞晃到快掉…一拉粉絲抓狂
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

4公尺巨蟒生吞「40公斤山羊」...腹部撐爆！狂壓1小時整隻吐出

影／吃火鍋驚見蒼蠅屍！老闆點頭「不收錢」下秒一舉動卻惹怒男客…網戰翻了

社區助理已找律師！拚打贏官司「留陸工作、拿回10萬罰款」

涉圍灣仔警總！　香港眾志主席林朗彥「今日入境被捕」

富豪男友堅持「無性同居」…2年後驚人真相曝光！她傻眼：難怪上廁所鎖門

大陸首度發佈核安全白皮書　11台核電機組在建全球第一

浸大學生會會長方仲賢「涉盜竊」遭拘捕　大專學界：撿到他人錢包

兩岸農業論壇 台灣「魚菜共生農場」技術西進

陸商務部：中方「在WTO提起訴訟」　抗議美加徵15%新關稅！

回家途中遇襲擊！3男揮拳毆打臉部...香港眾志鄭家朗「眼鏡噴飛掛彩」

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

太妍頂新髮型走機場！　白皙皮膚＋大長腿超仙

成績≠成就！人力將被機器取代 他拍片諷現存「填鴨式教育制度」

《德魯納》殺青IU美到鎂光燈不想停　呂珍九、P.O..每個都好喜歡

目睹女友被推撞水泥護欄氣炸… 跑車男「掏鋸子割脖」互毆見血

酒窩女選手甜唱改編版《戀人未滿》　哈林、李榮浩、王力宏都超愛！

4公尺巨蟒生吞「40公斤山羊」...腹部撐爆！狂壓1小時整隻吐出

影／吃火鍋驚見蒼蠅屍！老闆點頭「不收錢」下秒一舉動卻惹怒男客…網戰翻了

社區助理已找律師！拚打贏官司「留陸工作、拿回10萬罰款」

涉圍灣仔警總！　香港眾志主席林朗彥「今日入境被捕」

富豪男友堅持「無性同居」…2年後驚人真相曝光！她傻眼：難怪上廁所鎖門

大陸首度發佈核安全白皮書　11台核電機組在建全球第一

浸大學生會會長方仲賢「涉盜竊」遭拘捕　大專學界：撿到他人錢包

兩岸農業論壇 台灣「魚菜共生農場」技術西進

陸商務部：中方「在WTO提起訴訟」　抗議美加徵15%新關稅！

回家途中遇襲擊！3男揮拳毆打臉部...香港眾志鄭家朗「眼鏡噴飛掛彩」

4公尺巨蟒生吞「40公斤山羊」...腹部撐爆！狂壓1小時整隻吐出

億萬豪宅成賭場！徐乃麟今赴北檢開庭　低調現身僅說「謝謝」快閃

被指高雄三大經濟指標衰退！韓國瑜帶財政局長上火線：阿拉伯數字會講話

影／吃火鍋驚見蒼蠅屍！老闆點頭「不收錢」下秒一舉動卻惹怒男客…網戰翻了

她網路認識「多金醫生」墜愛河！掏24萬積蓄想換愛的禮物　真相曝光傻眼了

美網／首次男、女單第1種子無緣8強　男單11年無人衛冕

奉獻10年退役！緝毒犬悄悄離家出走...趴大樹下等待　背後原因惹哭網友

卓榮泰臉書回擊「沒編競選經費」　柯文哲酸：我勸他趕快撤掉

南韓駐日使館接獲「子彈恐嚇信」！　撂話威脅：槍已瞄準韓國人

快找軍公教朋友一起去吃　這家飯店吃到飽憑證四人同行一人免費

大陸熱門新聞

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷..

上海Costco開幕5天「爆退..

高一男陽台玩抱抱　1人當場摔死

凌晨3點床下傳叮咚！獨居女一掀..

路透曝24mins錄音檔　林鄭..

「願辭職下台」錄音曝光！林鄭月..

示威者太子站集結！速龍小隊清場

嫩妹用日本保險套　2hr後OO..

男友堅持無性同居…2年後驚人真..

影／學餐見超低胸正妹！彎腰打飯..

ZARA香港部分門市暫停營業

24歲男持刀弒父　爸竟求情：他..

42秒KO對手！　她爆冷獲中國..

反送中爆發港警「累計拘捕111..

更多熱門

相關新聞

魯台會 台灣「魚菜共生農場」西進

第25屆魯台經貿洽談會子活動「海峽兩岸農業論壇」1日在山東濰坊舉行，看好台灣在現代農業、文化旅遊、特色小鎮建設等方面的成熟經驗，未來濰坊當地將引進台灣「魚菜共生農場」的生產模式，希望幫助山東本地農業轉型升級。

花蓮紅面鴨「分身」亮相濰坊「魯台會」

學生團體聲援「反修例」被捕港生　陸委會：不會讓就學權益受到傷害

南京藥科大教室「人臉辨識」 玩手機、打瞌睡「大數據」全都錄

蔡英文製造槍砲向大陸射擊　陸委會回應

關鍵字：

核電核安白皮書中國的核安全中國的核安全特派現場

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣到周三四全台防大雨

客滿要等2小時！候位一家人問一句話　客：食慾沒了

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

好市多中和店將實施新政策　網推爆

BMW對決 MX-5　北宜廝殺雙濺血

小禎同框隋棠！一往下看網傻了

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷痕」斃命

「包龍星」再爆押人妻女　逼人不准搶生意

17歲女兒懷孕！鋼鐵爸「最後1句話」她心痛哭了

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防曬嗎～

2年健身成果！長腿妹秀S曲線　網看完秒歪樓

韓國瑜惹怒媽祖退駕！乩童曝關鍵錯誤：不敬

更多

最夯影音

更多

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面