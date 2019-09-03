大陸首度發佈核安全白皮書　11台核電機組在建全球第一

▲江蘇連雲港田灣核電站。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國新辦今（3）日發表首部《中國的核安全》白皮書，從大陸核能事業的發展歷程開始，闡述核安的基本原則和政策主張，並分享大陸核安監管的實踐，最後說明大陸推動全球核安治理進程的決心和行動。白皮書全文約1.1萬字，文中提到，截至2019年6月，大陸運行核電機組47台，居世界第三；在建核電機組11台，居世界第一。

▲大陸生態環境部副部長、國家核安全局局長劉華。（圖／翻攝大陸國新辦網站）

《中國的核安全》白皮書指出，自中共十八大以來，中國的核安全事業進入安全高效發展的新時期，並保持良好的核安全記錄；2000年、2004年、2010年和2016年，國際原子能機構對中國展開4次核與輻射安全監管綜合評估，充分肯定中國核安全監管的良好實踐和經驗做法。

▲福建寧德核電有限公司。（圖／CFP）

白皮書提到，日本福島核事故發生後，中國政府組織專門力量對全國運行核電廠、在建核電廠、研究堆和其他重要核設施開展了歷時9個多月的綜合安全檢查，結果表明，中國核設施在選址時充分考慮了地震、洪水、海嘯等影響，由極端自然事件引發核事故的可能性極小。

此外，大陸也制定並實施了核設施短期、中期、長期安全改進計畫，增強了核設施抵禦外部事件、預防和緩解嚴重事故的能力。

白皮書顯示，截至2019年6月，中國運行核電機組47台，居世界第三；在建核電機組11台，居世界第一。核電機組性能指標總體處於良好水準，截至2019年6月，已安全穩定運行累計300餘堆年，未發生過國際核與放射事件分級表（INES）2級和以上的事件或事故，且0級偏差和1級異常事件發生率呈下降趨勢。

▲大陸國新辦發表首部《中國的核安全》白皮書。（圖／翻攝新華網）

至於核廢料處理及公眾安全上，白皮書指出，各省、自治區、直轄市全部建成城市放射性廢料庫，集中貯存並妥善處置核技術利用放射性廢料。據中國輻射環境監測資料顯示，全國範圍內輻射環境品質良好，處於天然環境輻射水準範圍內，人工放射性核素活度濃度未見異常；全國核設施、核技術利用項目周圍環境輻射水準與建設前相比沒有明顯變化，公眾個人劑量遠低於國家限值。

