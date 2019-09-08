外媒爆索羅門可能轉與中國建交　駐美代表：美方關注

▲圖為總統蔡英文2017年出席索羅門國宴。（圖／總統府提供）



記者丁維瑀／綜合報導

我太平洋友邦索羅門群島外長馬內列（Jeremiah Manele）今（8）日將來台訪問，此舉被視為台索邦交關係穩健的訊號。針對《路透社》先前報導索國可能轉與中國建交，駐美代表高碩泰則表示，中國民國與邦交國的關係，受到美方與其他理念相近國家的關注。

《路透社》先前指出，索羅門已組織1支部長級小組，與中國展開會談，最快本周將宣布與中方建交。《中央社》報導，高碩泰今日出席「台灣關係法40周年路跑健走」活動，談及索國外交關係時，他表示駐外人員的工作就是維護邦交，而美方與其他理念相近的國家都非常關注中國民國與邦交國的關係，這除了涉及地緣政治，也關乎整體區域的利益。

至於美方是否協助我國參與今年的國際民航組織（ICAO）大會，高碩泰則表示，針對中華民國參與國際組織，美政府對此一直抱持明確立場，希望台灣所付出的貢獻能被國際社會肯定。

▲我駐美代表高碩泰。（圖／資料照）



目前中華民國有17個邦交國，外交部表示，馬內列夫婦一行共5人於8日到12日訪台，期間將會見總統蔡英文、外交部長吳釗燮。外交部提及，索羅門自1983年與我方建交，此後雙方合作關係密切，索國也在多個國際組織場合如「世界衛生組織」（WHO）、「聯合國大會」（UNGA）等表達支持我國，台索將秉持互惠、互助原則，繼續加強雙方的合作關係。

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