香港遊行再爆衝突！　1學生「頭冒鮮血倒地」眼神渙散…港警逮捕數名示威者

▲年輕示威者遭近10名警察圍毆暴頭，地上流著濃厚鮮血。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

香港特首林鄭月娥終於宣布將正式「撤回」條例草案，但對示威「五大訴求」僅僅回應一項。決定繼續遊行的示威者們週六（7日）活動接續進行2大主軸，分別以「機場通壓力測試」和「港鐵交出『8.31』太子站影像」，活動擴及旺角警署、沙田與大埔墟等地鐵站；大埔墟站傳出一名年輕學生遭到約10名防暴警察圍住打頭，倒地時鮮血不斷流出，眼神渙散。另有多名示威者遭逮捕。

綜合港媒報導，示威者7日晚上針對「五大訴求，缺一不可」的遊行，主要衝突地點仍在旺角警署與太子站一帶的彌敦道，繼續爭取「撤回612遊行暴動定性」、「承諾必不追究反送中抗爭者」、「成立獨立調查委員會，徹查警方濫權濫暴（包括612暴力清場、721警黑合流、811血腥鎮壓）」，以及「全面落實雙真普選」這四大訴求。

▲防暴警察晚間在旺角警署外執行驅離行動，過程中逮捕數名示威者。（圖／路透）

防暴警察晚間接近9時開始進進行約2小時的清場，過程中執行數波驅離行動，逮捕了數名示威者。驅離過程使用胡椒噴霧噴向示威者，之後更無差別噴向現場記者，引起圍觀民眾不滿，高喊「殺人犯」。警方之後退到體育遊樂會內，對外發射兩枚胡椒球彈，但落點擊中路旁轎車，未造成人員傷亡。

港鐵沙田站作為另一衝突點氣氛也相當激烈。示威者下午已經陸續聚集在沙田蓮城廣場及九龍灣德福廣場，白天氣氛大致和諧；到了晚上，黑衣快閃示威者開始行動，衝進沙田站內破壞購票機與進出機閘。到了晚間11時許，警察與示威者爆發激烈衝突，數名示威者被捕。

▼示威者在旺角警署外焚燒物品。（圖／路透）





▲一名女性施威者遭防暴警察團團圍繞，之後更被壓制在地。（圖／路透）

防暴警察晚間11時30分進入港鐵大埔墟站內強制驅離，期間被示威者目睹將一名身穿藍衣的年輕學生毆打致頭顱爆血；在場港警隨即採取一貫手法，將拍攝畫面的記者包圍並驅退到地鐵站外，接著放下鐵柵欄隔離記者及其餘示威民眾，而站內仍有10名示威者下落不明。

今天（8日）示威者活動仍會持續，發起在中環舉行「香港人權與民主祈禱會」的主辦單位7日表示，遮打花園集會和遊行到美國駐港總領事館一事，已經獲發布反對通知書，集會將在下午1時30分開始，採流水式遊行到總領事館，接著會遞交「拯救香港、通過法案」訴求的請願書。