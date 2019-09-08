　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港遊行再爆衝突！　1學生「頭冒鮮血倒地」眼神渙散…港警逮捕數名示威者

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港遊行再爆衝突！　1學生「頭冒鮮血倒地」眼神渙散…港警逮捕數名示威者 。（圖／翻攝自臉書社團「on9仔女同盟會」）

▲年輕示威者遭近10名警察圍毆暴頭，地上流著濃厚鮮血。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

香港特首林鄭月娥終於宣布將正式「撤回」條例草案，但對示威「五大訴求」僅僅回應一項。決定繼續遊行的示威者們週六（7日）活動接續進行2大主軸，分別以「機場通壓力測試」和「港鐵交出『8.31』太子站影像」，活動擴及旺角警署、沙田與大埔墟等地鐵站；大埔墟站傳出一名年輕學生遭到約10名防暴警察圍住打頭，倒地時鮮血不斷流出，眼神渙散。另有多名示威者遭逮捕。

綜合港媒報導，示威者7日晚上針對「五大訴求，缺一不可」的遊行，主要衝突地點仍在旺角警署與太子站一帶的彌敦道，繼續爭取「撤回612遊行暴動定性」、「承諾必不追究反送中抗爭者」、「成立獨立調查委員會，徹查警方濫權濫暴（包括612暴力清場、721警黑合流、811血腥鎮壓）」，以及「全面落實雙真普選」這四大訴求。

▲▼香港遊行再爆衝突！　1學生「頭冒鮮血倒地」眼神渙散…港警逮捕數名示威者。（圖／路透）

▲防暴警察晚間在旺角警署外執行驅離行動，過程中逮捕數名示威者。（圖／路透）

防暴警察晚間接近9時開始進進行約2小時的清場，過程中執行數波驅離行動，逮捕了數名示威者。驅離過程使用胡椒噴霧噴向示威者，之後更無差別噴向現場記者，引起圍觀民眾不滿，高喊「殺人犯」。警方之後退到體育遊樂會內，對外發射兩枚胡椒球彈，但落點擊中路旁轎車，未造成人員傷亡。

港鐵沙田站作為另一衝突點氣氛也相當激烈。示威者下午已經陸續聚集在沙田蓮城廣場及九龍灣德福廣場，白天氣氛大致和諧；到了晚上，黑衣快閃示威者開始行動，衝進沙田站內破壞購票機與進出機閘。到了晚間11時許，警察與示威者爆發激烈衝突，數名示威者被捕。

▼示威者在旺角警署外焚燒物品。（圖／路透）

▲▼香港遊行再爆衝突！　1學生「頭冒鮮血倒地」眼神渙散…港警逮捕數名示威者。（圖／路透）

▲▼香港遊行再爆衝突！　1學生「頭冒鮮血倒地」眼神渙散…港警逮捕數名示威者。（圖／路透）

▲一名女性施威者遭防暴警察團團圍繞，之後更被壓制在地。（圖／路透）

防暴警察晚間11時30分進入港鐵大埔墟站內強制驅離，期間被示威者目睹將一名身穿藍衣的年輕學生毆打致頭顱爆血；在場港警隨即採取一貫手法，將拍攝畫面的記者包圍並驅退到地鐵站外，接著放下鐵柵欄隔離記者及其餘示威民眾，而站內仍有10名示威者下落不明。

今天（8日）示威者活動仍會持續，發起在中環舉行「香港人權與民主祈禱會」的主辦單位7日表示，遮打花園集會和遊行到美國駐港總領事館一事，已經獲發布反對通知書，集會將在下午1時30分開始，採流水式遊行到總領事館，接著會遞交「拯救香港、通過法案」訴求的請願書。

ET快訊
新北6連霸女議員被「羈押禁見」　涉人頭浮報助理費：已有人在抹
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港遊行再爆衝突！　1學生「頭冒鮮血倒地」眼神渙散…港警逮捕數名示威者

港警與示威者沙田站爆衝突　至少2人被捕港鐵「大圍至火炭」停駛

印度「月球飛船二號」失聯　胡錫進：一點也不可笑，反應也挺大氣的

大媽「搶看閱兵演習」卡位佔天橋　百名公安大清場

影／直擊十一閱兵演練　上千武警公安戒備「防畫面曝光」

警方831太子站打死人？港府澄清：過去3個月沒有執法導致死亡個案

示威者圍旺角警署放火燒雜物！警舉橙旗：迅速離開否則開「布袋彈」

8歲女童獨自買「威而鋼」！藥師質疑家庭有問題　母親哽咽曝：吃5年了

28歲帥警10天後結婚…深夜抓逃犯慘遭「砍頭」！　戰友忍淚跪地：快送醫院

和你飛3.0！港鐵東涌站警民持續對峙　太子站16:30緊急關閉

空姐唱《傻子》淘汰蕭敬騰師妹　 林宥嘉：沒想到這麼會唱！

網戀7個月...初見女友卻車禍癱瘓　男照顧3年不離棄：等她康復要娶

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

被歧視...16歲少年心中是個女生 他瞞父扮女裝做自己：更有自信

素人選手一開口驚艷林宥嘉　陷抉擇：很好聽欸！怎麼辦！？

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

11歲女孩自彈自唱徐佳瑩《出口》　周湯豪親送擁抱：我非常喜歡她的表演

「負鼠」台上爆哭...蕭敬騰傻眼　艾怡良：你今天唱得太好了!

空靈「蝙蝠」李嫣獲小宇指名進棚　一開口...艾怡良大讚：太吸引人了！

警察「杜賓犬」挑戰瓦干達「黑豹」　嗆爆：我是素人但不吃素！！

香港遊行再爆衝突！　1學生「頭冒鮮血倒地」眼神渙散…港警逮捕數名示威者

港警與示威者沙田站爆衝突　至少2人被捕港鐵「大圍至火炭」停駛

印度「月球飛船二號」失聯　胡錫進：一點也不可笑，反應也挺大氣的

大媽「搶看閱兵演習」卡位佔天橋　百名公安大清場

影／直擊十一閱兵演練　上千武警公安戒備「防畫面曝光」

警方831太子站打死人？港府澄清：過去3個月沒有執法導致死亡個案

示威者圍旺角警署放火燒雜物！警舉橙旗：迅速離開否則開「布袋彈」

8歲女童獨自買「威而鋼」！藥師質疑家庭有問題　母親哽咽曝：吃5年了

28歲帥警10天後結婚…深夜抓逃犯慘遭「砍頭」！　戰友忍淚跪地：快送醫院

和你飛3.0！港鐵東涌站警民持續對峙　太子站16:30緊急關閉

香港遊行再爆衝突！　1學生「頭冒鮮血倒地」眼神渙散…港警逮捕數名示威者

新北6連霸女議員被「羈押禁見」　涉人頭浮報助理費：已經有人在抹黑我了

中職直播／潘威倫準備突破陳義信141勝紀錄　赫猛戰統一防禦率0

UNIQLO下半年最值得期待的聯名系列！平價愛馬仕、JW Anderson肯定要入手

辣小三誘玩蒙面滾床...下秒拿花剪「狠切男友下體」！報復親密片外流

打臉韓國瑜萬人灌爆…松田康博凌晨重開臉書！還原「被遲到案」：祝福台灣

半夜起床喝水…驚見牆邊2黑影冷笑　他瞬間嚇醒：五官超明顯

快訊／DC影史首次！《小丑》榮獲威尼斯影展金獅獎

一杯都騎車送！紅茶店「拼命老闆」外送撞死　潮州人淚別：聽不到他的聲音了

韓國瑜「整軍10萬人」抗郭！新北造勢8日登場　一戰逆轉低迷民調

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

大陸熱門新聞

8歲女童買「威而鋼」！母親哽咽..

帥警抓逃犯慘遭「砍頭」　10天..

愛吃生魚片！他3年後肝臟「被吃..

一家上山採蘑菇　回來卻少一人

正妹街頭卸妝　網看傻：是初戀！

港警與示威者沙田站衝突　至少2..

印度「月球飛船二號」失聯　胡錫..

她騎機車手臂被「扭成麻花」只因..

阿姨站著睡著了！7歲女樓梯口見..

示威者圍旺角警署放火燒雜物！警..

大媽搶看閱兵演習！公安強力清場

秀美腿太放肆　嫩警自拍被開除

港府澄清：過去3個月沒有執法導..

影／老師線上教學突說「叫一下媽..

更多熱門

相關新聞

港警與示威者沙田站衝突　至少2人被捕

香港特首林鄭月娥日前宣布將正式「撤回」條例草案，但示威活動仍持續進行，最新一波港警與示威者衝突，7日晚間在港鐵沙田站爆發，警方以胡椒噴霧控制現場狀況，至少有2名示威者被捕。

港府澄清：過去3個月沒有執法導致死亡

示威者圍旺角警署放火燒雜物！警方舉橙旗警告

網列舉韓國瑜國際性失言　惹怒菲港印越日

台大家長不滿談「反送中」學生會：走法律途徑才退

關鍵字：

香港反送中反修犯條例五大訴求港警

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

8歲女童買「威而鋼」！母親哽咽曝真相

女自備便當盒打包好市多碎洋蔥　被拍公審惹議

帥警抓逃犯慘遭「砍頭」　10天後結婚

網公認「最討厭女生Top10」！他見第2名崩潰

高二妹勞動換愛心餐！班導：妳最後盛　姐聽原因心碎

外送員爬6樓狂譙！開門瞬間超羞愧

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

低壓帶包圍全台雷雨！16號琵琶恐生

日學者小笠原：深刻體會台灣網路生態

好市多搶冰塊爆口角！3歲童昏倒

YouTuber實地解密《德魯納》陰間隧道對面風景

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

路易莎分店狂冒　網全好奇紅什麼

愛吃生魚片！他3年後肝臟「被吃掉」

3兄弟騎車環島　掛牌子內容笑爆

更多

最夯影音

更多

空姐唱《傻子》淘汰蕭敬騰師妹　 林宥嘉：沒想到這麼會唱！

網戀7個月...初見女友卻車禍癱瘓　男照顧3年不離棄：等她康復要娶

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

被歧視...16歲少年心中是個女生 他瞞父扮女裝做自己：更有自信

素人選手一開口驚艷林宥嘉　陷抉擇：很好聽欸！怎麼辦！？

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面