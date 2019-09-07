台大家長不滿學生會長談「反送中」要退費　學生會：走法律途徑才退





▲凃峻清在台大開學當天談「反送中」。（圖／翻攝自Facebook／臺大學生會 NTUSA）

記者崔至雲／台北報導

台大學生會會長凃峻清日前在台灣大學開學典禮上發表「反送中」言論，遭家長不滿，揚言要退學生會費。台大校方對此表示，尊重學生會會長的立場與發言。稍早台大學生會副會長林謙也向《ETtoday》指出，根據學生會內部規定，若要求退會費需走法律途徑，否則不會主動提供退款管道。

凃峻清在台大新生書院開學典禮中提到香港「反送中」情勢，凃峻清在臉書上指出，該言論引發學生家長投訴，要台大校方提供退回學生會費管道，如果不能退，家長就要找消基會幫忙，如果幫不了，他就要找媒體。

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▲台大開學典禮。（圖／記者許展溢攝）

《ETtoday》稍早致電給凃峻清，但在截稿前未取得回應。副會長林謙則指出，該名家長是個案，目前沒有接收到其他家長或學生反應，而且學生會費不是強制學生繳交，學生可以不去匯款的。但針對該名家長想要退學生會費一事，林謙說明，按照學生會內部法規規定，若有學生想要退會費必須透過法院訴訟或訴諸其他法律手段，否則不得退費。

至於當初為何想在開學典禮上提到「反送中」議題？林謙則說，香港的反送中行動中有很多是國、高中生、年齡層低，因此希望在台灣的學生也能關心社會、政治議題。他也認為，在台灣，甚至台大，能這麼自由的談論自己的想法，這不是偶然，台灣也是透過長期戒嚴抗爭的歷史過程才有今天，現在看到香港在爭取自由，大家也應思考，現在所擁有的民主是經歷過以前的那些歷史。

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