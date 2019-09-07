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警方831太子站打死人？港府澄清：過去3個月沒有執法導致死亡個案

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▲▼港警8月31日在港鐵太子站內揮舞警棍攻擊示威者。（圖／達志影像／美聯社）

▲港警8月31日在港鐵太子站內揮舞警棍攻擊示威者。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

香港831遊行到晚間變為暴力場面，其中大批示威者和市民在太子站的地鐵車廂內，遭到警方追捕毆打，甚至被港人形容是「屍殺列車」。而網路上連日來傳出當晚有示威者被警察毆打致死的謠言，香港特別行政區政府7日對此發表嚴正聲明指出，過去3個月的執法行動中，並無致命個案，「這些不負責人的謠言不斷在網上散播，政府表示極度遺憾」。

對於近日不斷在網路上流傳的「質疑831警方在太子站打死人」謠言，香港政府7日特別發新聞稿嚴正指出，「過去三個月的執法行動中並無致命個案。政府同時強烈否認持續散播的謠言，指稱在八月三十一日晚上在港鐵太子站衝突中有致命事件發生。」

▲▼港警8月31日在港鐵太子站內揮舞警棍攻擊示威者。（圖／達志影像／美聯社）

聲明中還提及，其實早在2日，香港警方就在記者會上明確指出「當晚在港鐵太子站的行動中並沒有示威者遭毆打致死」，後來在3日及5日也再次重申「有關指控毫無根據，純屬捏造」。此外，根據醫院管理局的紀錄，831當晚港鐵事件中並沒有死亡個案。

政府發言人強調，「網上所有罔顧以上事實的說法不單錯誤，更是懷有惡意的謠言」，「這些不負責任的謠言不斷在網上散播，意圖誤導市民，在政府誠意構建對話平台之際激發社會分化和不滿。政府表示極度遺憾。」

▲▼港府特別澄清。（圖／翻攝香港特別行政區政府網站新聞公報截圖）

▲港府特別澄清。（圖／翻攝香港特別行政區政府網站新聞公報截圖）

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