紅白牌碰撞…重機騎士頭擊「違停」大卡車死亡　家屬痛哭：都要告！

記者孫于珊／台北報導

台北市大安區7日上午7時許發生一起死亡車禍，一名22歲騎紅牌重機的林姓男子在行經復興南路與仁愛路三段123巷口時，不幸與一輛白牌機車發生碰撞，頭部重擊當場沒了呼吸心跳。家屬得知噩耗後，帶著悲痛心情連忙從台中北上。而白牌騎士內臟出血，一度命危，目前在加護病房救治中。

▲重機騎士疑似速度過快與白牌騎士碰撞，瞬間噴飛衝撞到違停大卡車而身亡。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，事發地點附近剛好在施工，33歲謝姓男司機將大卡車違規臨停在紅線上卸貨，不料一早路口發生車禍，重機騎士往右前方滑行，頭部直接撞上大卡車身亡，司機因此捲入該案件中，被依過失致死函送法辦。

死者家屬難過地向警方表示，兒子僅高中畢業，到台北已3、4年，但工作換來換去，曾經做過早餐店、搬家公司等，目前則是一名油漆工。母親更是當場痛哭流涕，難以置信他的寶貝兒子竟遇到這種事，並決定提告白牌騎士及違停司機。

而40歲白牌騎士林男，要去SOGO百貨上班途中，突然被重機騎士從後方追撞，當下人車倒地，但還能起身走動，只有明顯左手腕撕裂傷，以為只是輕傷，但經送醫檢查後，竟發現有內臟出血，一度病危，目前仍在加護病房救治中。

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