瑞典最高峰「變矮24公尺」不再稱霸！暖化持續融冰　平均每年縮水1公尺

記者詹雅婷／綜合報導

在全球暖化影響之下，瑞典最高峰凱布訥山（Kebnekaise）南峰因北極圈氣溫上升、山頂冰川融化，高度比1960年代矮了24公尺，是有測量紀錄以來最低，如今不再是瑞典第一高峰。

英國衛報報導，凱布訥山位在北極圈內約150公里處，分為沒有冰川的北峰及由冰川覆蓋的南峰。時間拉回1880年，當時2座山峰進行首次測量，結果顯示，南峰的高度向來都比較高。但斯德哥摩爾大學地理學教授蘿絲奎斯特（Ninis Rosqvist）團隊今年9月3日的測量結果，北峰高度為2096.8公尺，比南峰高了1.2公尺。

翻開瑞典歷年來的溫度紀錄，2018年5月及同年7月是當地有史以來最熱的2個月，氣溫飆至正常溫度的攝氏10度以上；到了今年7月26日，瑞典北部Markusvinsa村落出現攝氏34.8度的高溫，刷新瑞典北極圈以北的最高溫。此外，北極圈的火災也讓凱布訥山冰川高度少了4公尺。

蘿絲奎斯特坦言，南峰的高度比1960年代矮了24公尺，幾乎所有的融冰現象都發生在過去20年，冰川平均每年消減約1公尺，且過去2個夏天融冰的速度相當快。

儘管冰川很有可能因冬季降下冰雪，讓南峰有機會奪回瑞典第一高峰的頭銜，但如今融冰趨勢相當穩定且確定的。蘿絲奎斯特強調，凱布訥山南峰的冰川可說是瑞典最具代表性的冰川，「我們不需要拿出更多證據，氣候暖化的事實就擺在我們眼前，我們必須開始行動。」