植被出現褐化趨勢　美研究：地球20年前已停止「變綠」

▲美研究認為地球自20年前已停止「變綠」。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾俊豪／綜合報導

美國《科學美國人》網站報導，全球各地的植物生長都在減緩，一項新研究認為，這個現象與空氣中水份減少有關，而水份減少又是氣候變化所導致。研究指出，在大部分時間裡，全球植被範圍一直在擴大，但20年前成長趨勢停止，自此之後，全球超過一半的植被都出現「褐化」趨勢，也就是生長減緩。

大陸《科技日報》刊出報導內容，文中指出，科學家根據氣候記錄研判，植被生長減緩與名為「飽和蒸氣壓虧缺」的衡量標準有關，此標準代表空氣中實際水分含量與飽和時水分含量之間的差值，高差值有時被稱為大氣乾旱。

然而，這並不是代表地球上每一個角落都失去植被。一些研究顯示，隨著氣候暖化，北極部分地區也逐漸「綠化」，也有些地區的植物生長連帶增強，但在全球範圍內，平均而言，這趨勢正在走下坡。

至於植物生長放緩與影響氣候變化的速度，研究認為，森林和其他植被是重要的「碳匯途徑」，它們將CO2從大氣中吸走並儲存起來，植物生長放緩則代表著碳儲存減少。

▲格陵蘭冰山以驚人速度融化。（圖／達志影像／美聯社）

研究指出，大氣濕度與二氧化碳均只是未來可能影響全球植被的眾多因素之一，但鑒於乾旱趨勢在過去20年裡產生重大影響，研究作者建議「在評估未來的碳循環反應時必須審慎地加以研究」。

報導提到，過去人類一直認為二氧化碳濃度提高對植物生長有益，但對照該研究文章，植物生長其實受到多種因素影響，因此在綜合作用下，全球暖化對植物本身也並非好消息。

文章強調，植物生長速度和全球暖化會互相影響，例如植物對二氧化碳的吸收減少，將加劇全球變暖，未來可能陷入惡性循環，而人類能做的，除了加強研究，就是投入行動，將全球暖化控制在可被接受程度。

▲全球暖化造成冰層融化，影響北極熊生態環境 。（圖／Pixabay）