老實兒忘喝羊奶道歉：媽媽我欠你25元　母「計較3塊錢」8千網筆記推爆

▲瓶裝羊奶示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

許多人小時候都有喝過爸媽訂的羊奶或牛奶，有時一恍神可能就忘記喝，放到下午臭酸浪費。一名小二男童就不小心浪費了媽媽的愛心，回家後也誠實以對，並表示自己欠媽媽25元，而媽媽接下來的反應也讓網友讚翻，直呼「家教很好」、「學起來」。

「給孩子珍惜、感恩的習慣。」一名媽媽6日在臉書「爆廢公社」分享她與兒子的互動，她表示小二的兒子突然無來由地跟她道歉，還說欠了她25元，讓她非常疑惑；詢問之下兒子才緩緩吐出「對不起」，原來是他忘記喝媽媽幫忙訂的羊奶了。

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不過原PO聽完之後並沒有說「沒關係」、「下次記得就好」，反而糾正「那是28元，不是25元。」兒子隨後也從小包包裡拿出30元給媽媽，媽媽還找了他2塊錢，每一塊錢都有算清楚。原PO表示自己想讓兒子養成惜福的好習慣，堅持好的態度要從小做起。

▲媽媽指正說羊奶是28塊，每一塊錢都照實收。（示意圖／記者莊智勝攝）

面對網友好奇「30元是從哪裡來的？」媽媽則回覆那是兒子月考100分，阿公給的一點點零用金。

貼文一出，眾網友們都認為這樣的教育方式很好，小朋友也很誠實，「好方法，學起來」、「很棒的小孩跟家教」、「錢財之間得分清楚，才會懂得珍惜跟惜福」、「感覺就是優質小暖男」、「媽媽的教育方法很棒」。

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