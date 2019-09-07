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尖叫兒想吃鰻魚壽司！媽滑手機敷衍：再點老闆會生氣　朋友舉手店員笑翻

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▲▼ 壽司,鮭魚,握壽司, 。（圖／pixabay）

▲小屁孩想吃鰻魚握壽司。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

小朋友在外難免無法控制自己的行為，這時家長就扮演了關鍵角色，如有制止管教，路人應該多少都能理解。一名網友在壽司店用餐時，後桌的小朋友不斷尖叫，媽媽卻沒有任何作為，沒想到原PO朋友下秒一個動作，讓目睹一切的店員笑歪了。

一名網友6日在臉書「爆怨公社」抱怨道，自己和友人在迴轉壽司店吃飯時，後桌的小孩一直瘋狂尖叫，還想伸手去玩軌道，讓其他人無法好好用餐。原PO表示，過了一段時間後小屁孩終於不再尖叫，還跟媽媽說要吃80元的鰻魚壽司，但媽媽卻低頭滑手機敷衍，「那個今天賣完了啦！沒有了還點的話老闆會生氣喔。」

請繼續往下閱讀...

沒想到朋友聽完後卻故意舉手向服務生點餐，「我要再點5盤鰻魚握壽司，老闆應該不會生氣吧？」神反應讓目睹全程的店員笑歪了，還附和說「不會啊怎麼會生氣呢？xx桌5盤鰻魚是嗎，好的。」

日本壽司店（圖／達志／示意圖）

▲壽司店示意圖。（圖／達志／示意圖）

原PO表示，小屁孩聽完後便開始哭喊鬼叫，他還笑說聽起來更悅耳了。他認為明明有很多小朋友出門吃飯都乖乖的不會鬧，還沒辦法做到的小孩就不要帶出門嚇人了，家長不教就不要怪別人出手教育。

貼文一出，網友們都大呼太療癒，「好厲害的教育」、「媽媽臉好種」、「感覺潮爽的」、「小時候根本沒有這樣的機會，吵幾句就被罵了，再吵就罰跪了」、「這招要學起來」。

不過留言之中也有人無法理解原PO朋友的做法，「一定要這樣捉弄他嗎？」但原PO認為如果家長有制止小朋友的話，他真的也不會生氣，如果只是裝死滑手機就不要怪別人出聲管。

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