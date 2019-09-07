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辦公室驚見「喇牙家族」開派對！　他掀開外套領口…大魔王抱蛋衝出

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▲▼上班族驚見外套上充滿喇牙寶寶。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲一整顆蜘蛛蛋黏在外套領口。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者黃可昀／綜合報導

最近天氣狀況不穩定，不時出現暴雨情形，一名上班族日前冒著大雨趕到公司，「鞋子衣服都沒有濕，我的眼眶卻濕了…」原來是因為他的座位竟然也在下一陣陣的「蜘蛛雨」，遠看還以為是西裝外套上的花紋，近看才發現密密麻麻的小蜘蛛全附著在上頭，裡面還藏了一隻大喇牙，超密集畫面讓網友全崩潰，「看一個雞皮疙瘩掉光光…」。

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▲▼上班族驚見外套上充滿喇牙寶寶。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲喇牙直接把這張椅子當自己家。（圖／翻攝自爆廢公社）

這名男網友在臉書社團《爆廢公社》PO出照片，只見海量的蜘蛛大軍分布在灰色西裝外套，看起來像是剛孵化沒多久，原PO一掀開外套領口，一顆宛如雞蛋的白色蜘蛛蛋就附著在上頭，還不斷有蜘蛛寶寶從裡面竄出。

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原PO不忍心殺害這些小生命，便緩緩把椅子推到室外，怎料這時大魔王無預警現身，巴掌大的喇牙就這樣死守在椅子上不願離開，還擺出超霸氣姿勢，彷彿在宣示這是自己的地盤。最後原PO把外套拿到草叢，用掃把拍一拍，看著這龐大的蜘蛛家族離去後，決定把外套拿去送洗再繼續穿。

壯觀畫面曝光後，引發密集恐懼症的網友哀號，「這我真的不行…」「這件衣服要火化惹！」「燒毀！」「全身發癢…」「椅子外套全送牠們當家。」「 我要瘋掉了，超噁心。」「我上次洗澡也看到抱著蛋的喇牙，瞬間石化。」「你是多久沒上班了？蜘蛛媽媽都把孩子生下來了。」

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