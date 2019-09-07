父母雙亡...高二妹勞動換愛心餐！班導「同學付錢的」：妳最後盛　姊聽完心碎

▲為人師表，竟對弱勢學生說出，「你的愛心餐是其他同學付錢的，你要等全班同盛完之後，你才能盛」，惹網怒。（圖／視覺中國）

記者陳韻如／綜合報導

許多學校會提供愛心餐給需要的學生，然而，卻有老師對著一名高二學生說，「你的愛心餐是其他同學付錢的，你要等全班同盛完之後，你才能盛。」學生的姐姐在得知此事後，相當心碎，也氣得將事件PO網，不少網友看了紛紛怒罵，「這不是霸凌什麼才是霸凌」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，媽媽已過世10幾年，爸爸也在去年離開，她未成年的妹妹因此投宿她家，而因為家庭狀況，妹妹便在學校申請愛心餐，並以勞動服務來回饋學校。

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然而，原PO妹妹的班導師卻因此告知，「你的愛心餐是其他同學付錢的，你要等全班同盛完之後，你才能盛。如果沒有飯，老師的再給你吃」，讓做姐姐的原PO當場心碎直呼，「聽了很不舒服」，事後將對話PO上網揭發老師惡行，並決定親自到學校了解狀況。

此外，該名老師先前在得知原PO家庭狀況後，竟把此事拿出來，當著全班面前討論，而原PO事後也直接致電老師，但卻得到「只是表達個人觀感」的回應，此事也就這樣過去。

原PO的文章一PO出，立刻引來網友熱議，紛紛留言怒罵老師，「不配為人師表，踐踏人性尊嚴！」、「這老師已經言語歧視了」、「老師這是再帶頭霸凌嗎？會不會太誇張！」

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