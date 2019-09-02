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不滿兒子在校被欺負　虎媽堵人打同學頭部被判拘役25天

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高雄地院(圖／取自地院網站)

▲高雄一名媽媽不滿兒子在校遭霸凌，憤而到校園打人報復，遭判處拘役25日，得易科罰金2萬5千元。圖為高雄地院。（圖／翻攝自Google Maps）

記者游宗樺／高雄報導

高雄市一名媽媽不滿就讀小學5年級的兒子在校被同學欺侮，竟直接跑到校門口「堵人」，朝著疑似霸凌兒子的同學動手，將他頭部打傷。被打的同學家長得知後怒不可遏，提出告訴後，經高雄地院審理判決，打人的媽媽被判處拘役25日，可易科罰金2萬5千元，全案仍可上訴。

高雄地院判決書指出，余姓婦人不滿兒子在校受欺負，於去年6月7日跑到兒子就讀的校門口，找到疑似欺負兒子的同學後，出手攻擊其頭部，導致對方頭部前額擦傷腫脹。受害學童的家長事後搜集驗傷證明，訴請警方協助向余婦提出傷害告訴，經高雄地檢檢察官審理後，認定余婦涉犯傷害罪，將她起訴。

余婦在法院審理時，坦承有出手打受害學童的頭部一下，事後向對方家長提出和解，但因雙方對和解金額認知差距過大，導致未能達成和解。法官衡量余婦以徒手攻擊受害男童一下的犯案手段，及被害學童的傷勢危害等情況，將余婦依成年人故意對兒童犯傷害罪，處拘役25日，以一日1000元計算，如易科罰金需繳25000元。可上訴。

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