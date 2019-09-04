接受課後個別指導…日高二男「教室窗簾繩上吊」　師驚見人影搖晃嚇壞

▲岐阜市某私立高中發生男學生輕生事件。（圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本岐阜市一所私立高中3日下午5時許，一名高中二年級男學生被發現在教室中上吊輕生。目前警方調查，男學生疑似被導師叫去教室，單獨接受個別指導，在老師離開的短短時間內就輕生。

綜合日媒報導，男學生起初被老師叫到教室，預計要接受個別指導，但老師隨後收到男學生監護人的連絡，於是暫時離開教室。不料，當別的老師經過教室時，卻看見吊在半空中的男學生。

男學生很快就被送醫，但仍不治。警方調查，確定男學生是利用窗簾拉繩與冷氣上吊，初步判斷自行輕生的可能性很大，只是詳細的過程及輕生原因還要再偵訊過導師。

對此，網友們也留言「是不是被霸凌啊？單獨被老師個別指導也很難受」、「私立高中傳出自殺，太可怕了」、「指導過後讓學生一個人待著也太危險了」、「老師對學生說了什麼呢，早點注意到就好了」。