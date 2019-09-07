撞擊畫面曝！重機騎士倒地噴飛　猛撞「工程車保桿」爆頭...血濺滿人行道慘死

記者孫于珊／台北報導

台北市大安區7日上午7時許發生一起嚴重車禍意外，一輛紅牌重型機車行經復興南路與仁愛路三段123巷口時，與另輛白牌機車發生碰撞，造成年約20歲重機男騎士當場頭部重創身亡。透過路口監視器可以看到，當時機車發生碰撞後，重機男騎士當場噴飛向前滑行數公尺遠，接者頭部撞到路邊工程車的車頭保桿，當場沒了呼吸心跳。

▲大安區機車車禍，導致重機騎士噴飛，頭部撞擊路邊工程車保桿，當場爆頭血流滿地。（圖／記者孫于珊翻攝）

據了解，當時紅牌重機及白牌機車同樣在復興南路往北行駛，但經過仁愛路三段123巷口時，白牌要迴轉，遭紅牌追撞，導致紅牌騎士噴飛滑行，頭部重重撞到路邊工程車的車頭保桿，整個人趴臥在地、血流滿地；而白牌騎士則是左手腕撕裂傷。

▲這起車禍意外，導致20歲重機騎士傷重不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

消防局獲報後趕抵現場，發現重機騎士已無生命跡象，救護人員趕緊包紮，並將2名騎士送往國泰醫院救治，但重機騎士由於傷勢過重，經過搶救後仍宣告不治。至於詳細車禍情況仍待警方進一步釐清。

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