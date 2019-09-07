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FINA世界馬拉松游泳大賽　我國好手卓承齊勇奪第8名

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▲FINA世界馬拉松游泳大賽7日在日月潭伊達邵碼頭登場，我國好手卓承齊勇奪第8名。（圖／南投縣政府提供）

▲FINA世界馬拉松游泳大賽7日在日月潭伊達邵碼頭登場，我國好手卓承齊勇奪第8名。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣政府、中華民國游泳協會與FINA世界游泳總會共同主辦的「FINA世界馬拉松游泳系列賽─2019南投站」，7日上午7時30分在日月潭伊達邵碼頭登場，來自澳洲、巴西、捷克、荷蘭、法國、德國、香港、義大利、哈薩克、新加坡及臺灣等11國的21及22名菁英男女選手參賽，競逐年度積分及總獎金3萬美元的高額獎金，冠軍選手可獲得800積分及3500美金獎金，我國好手卓承齊本次賽事勇奪第8名，獲得了350分的積分及650美元獎金。

南投縣副縣長陳正昇、中華民國游泳協會理事長曾正宗及FINA世界游泳總會技術代表NOAM ZWI先生共同主持開幕後，21名男子選手及22名女子選手，分別在8點35分及8點45分裁判鳴槍下爭相跳水搶快出發。

請繼續往下閱讀...

▲男子組前三名。

▲男子組前三名。

▲女子組前三名。

▲女子組前三名。

比賽結果男子組由澳洲Nick Sloman以1小時56分31.2秒奪魁；女子組由列名國際馬拉松游泳名人堂的巴西女將Ana Marcela Cunha（安娜．瑪賽拉．庫妮雅）以2小時02分37.6秒封后，卓承齊則以1小時56分42.6秒勇奪男子組第8名，成績僅落後冠軍11秒，未來潛力十足。

男子組亞軍為澳洲Hayden Cotter，季軍則是義大利Matteo Furlan，女子組亞季軍則均由義大利女將囊括分別是Arianna Bridi和Rachele Bruni，兩人與Ana Marcela Cunha分居這項系列賽前8站累計積分的前三名，將在最後一站、也就是第9站決定誰是2019FINA世界馬拉松游泳系列賽總冠軍。

日月潭伊達卲碼頭潭面規劃長方形賽場，單圈2公里須繞5圈才能完賽，也出現其它泳賽罕見的長竿餵食畫面。

▲潭面規劃長方形賽場，賽程總長10公里，出現其它泳賽罕見的長竿餵食畫面。

▲潭面規劃長方形賽場，賽程總長10公里，出現其它泳賽罕見的長竿餵食畫面。

陳正昇表示，南投縣政府從4年前開始爭取舉辦這項全球只有9站的公開水域馬拉松游泳競技盛會，與中華泳協不懈努力下，並經過去年試辦，今年終於成功讓台灣南投縣日月潭，成為FINA世界馬拉松游泳系列賽的第8站賽會，而且明年起至少還會繼續在日月潭舉辦3年。

陳正昇並透電視直播，歡迎海內外遊客踴躍到南投縣旅遊觀光，探訪日月潭溪頭清境等諸多美景。他也說，期望透過國際高度的運動賽事，將世界帶來台灣同時也帶動當運動觀光風氣，更把美麗的日月潭風光推銷至世界各地。

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