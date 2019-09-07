反穿外套騎機車！她手臂被瞬間「扭成麻花」炸血　網PO「類似經歷」嚇瘋

▲騎機車反穿外套，女孩手臂被捲進車輪裡。（圖／翻攝自《看看新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

天氣炎熱，很多女孩為了避免曬黑，騎機車時都會穿上一件薄外套防曬。廣東省佛山市一位年輕女孩日前為了更加方便，直接「反穿外套」，讓她遭遇了血的教訓，整個手臂被機車後輪瞬間扭成麻花，鮮血淋漓，一直痛哭慘叫。

據《廣東公共頻道》報導，當天中午，林姓女孩坐著朋友駕駛的機車去辦事，因為太陽很大，就隨手拿起一件外套反穿上身，只遮住了手臂的位置。沒想到在半路上，就發生了意外，她整個左臂瞬間被卡在了機車的後輪裡。

現場的救援人員說，當時傷者的手隨著機車車輪轉動，扭成麻花一樣，已經完全血肉模糊了。救援人員還原了事故發生的原因，「當時她把衣服反著穿，只套到了手臂位置，所以衣服拖得比較長，然而行駛的過程中，衣服的後擺不小心隨風飄揚著，隨後連著手都被捲進車輪。」

▲▼女子整個手臂血肉模糊。（圖／翻攝自《看看新聞》）

在接到報警求助之後，救援人員迅速趕往現場，並最終順利營救了傷者。幸運的是，林女捲入後車輪的手臂，雖然損傷很嚴重，但是因為救援及時，最終得以保住。

網友嚇瘋PO文，「那個畫面不敢想像」、「很多女生都喜歡這樣」、「天哪，想想都疼死了」、「每看一則新聞都給自己敲警鐘」。還有網友提醒，「之前有一位女生開卡丁車，長頭髮被捲進後輪，大半張頭皮被扯下來了」、「之前看到一則新聞，一位女孩裙子太長也被捲車輪裡」。