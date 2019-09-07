麥當勞「kitty之亂」秒速轉20年　網鼻酸：都是青春　二手狂價曝光...快回家找

▲新婚篇萌爆，粉絲搶收藏！（圖／翻攝PTT）

網搜小組／劉維榛報導

說到漏夜排隊的經典畫面，絕對不能不提20年前的麥當勞「Hello Kitty之亂」！一名女網友暖喊，「有人當年有買然後還留著沒丟掉的嗎…都是青春」，引來眾多網友不可置信回應，「已經20年了嗎？時間飛逝XD」，紛紛笑虧當年狂吃麥當勞，就是為了換玩偶把妹子。

時間回到1999年，麥當勞看中Hello Kitty的萌魅力，第一波強勢推出5對Kitty和丹尼爾戀人玩偶，像是「麥當勞篇、相識篇、中國篇、新婚篇、夏日篇」，不過當時業者保守「只」訂製120萬組，怎料，凌晨就湧進大批粉絲排隊卡位，直到早上開賣，不到10分鐘就旋風完售。

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另外，據《中國時報》當年8月17日報導，麥當勞當時統計，光是Kitty販售玩偶，一天就進帳840多萬元，若再加計前兩週賣出的100萬隻玩偶，營收高達2億3300萬元。

到了隔年，2000年適逢千禧年，麥當勞製造話題成功，第二波推出千禧之戀系列，且結合不同國家的婚禮造型，數量加碼至450萬組，分別是「京城之戀、漢城之戀、檳城之戀、銀河之戀、東京之戀」，果然再引出喪屍潮，買不到的苦主，只能淚流滿面回家。

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▲快把家裡的kitty玩偶找出來吧！（圖／翻攝PTT）

2001年「無嘴貓之亂」繼續發酵，據麥當勞統計，光是1999到2001年，三系列共賣了1200萬隻，也就是說每2位台灣人，就擁有1隻限量版Hello Kitty玩偶。據悉，當時購一份超值全餐，加69元就可購買一隻，若想再湊成一對，另買一隻就必須以119元單獨購入。

如今轉眼間，這批絕版品Kitty系列已滿20周年，實際點閱拍賣網站，二手市場也飆出高價，有賣家喊出8對二手價2萬元，等於一隻要1250元，其他賣家轉賣，幾乎也落在一對1500元上下。

▲1組轉賣最貴約1500元左右！（圖／翻攝蝦皮拍賣網）

不過回憶才是無價，日前有女網友在PTT分享，「有人還記得20年前麥當勞哈囉Kitty嗎？突然覺得好懷念喔，有人當年有買然後還留著沒丟掉的嗎，可以拍照分享嗎？真的好懷念喔，都是青春！」

文章一貼出後，掀起大批網友暴動，翻箱倒櫃挖出當年轟動全台的玩偶，「我國中同學那時為了女朋友天天吃，後來店員跟他說，你其實可以直接買全套，不用吃的那麼辛苦」、「小學時某天早上上學出門發現門口都人，排隊人龍排到家裡」、「那是我國中的時候吧，認識的很多靠這個追女生」、「我家也有一套，就算跟現在的集點玩具比還是很精美」、「當年的麥當勞之亂，以前看過印象是商品很粗糙，現在回想起這根本是翻倍賺」、「小時候把衣服帽子的線都剪掉，因為覺得可以穿脫很好玩」。

►戀愛老司機：重點是眼神

▲網友不敢相信，竟已過了20年！（圖／翻攝PTT）