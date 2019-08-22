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大馬麥當勞挑戰「3倍辣炸雞」　3台灣人一吃慘GG：蹲廁所「灼熱爆菊」！

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記者黃君瀚／綜合報導

馬來西亞麥當勞針對當地市場特出限定商品「3倍辣炸雞」（Extra Spicy），成功吸引大批嗜辣者前去嘗鮮，也有台灣人慕名而來，不過3人挑戰最終下場慘淡，菊花領略到了前所未有的灼熱刺激。

臉書粉絲專頁「台灣廉價航空福利社」21日晚間貼文，分享3位台灣人在馬來西亞挑戰當地麥當勞推出的新產品3倍辣炸雞，最終結果以慘敗收場，3個人感受到爆菊不適，小編上大號時更體驗到前所未有的灼熱感。文中最後提到，歡迎所有無辣不歡、最近又剛好要去大馬旅遊的台灣人試試，「嘗試過的人也歡迎分享心得」。

照片貼出後，不少網友看了心癢癢，忍不住想找個機會挑戰極限般的辣度，「感覺好好吃」、「明天要去，再挑戰看看」、「台灣何時有啊？好期待」、「有這麼辣嗎？」

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此外，也有些已嘗鮮的過來人分享心得，「平常不習慣吃辣的，請準備好迎接火熱的菊花」、「上禮拜剛吃過，炸的酥度不喜歡」、「還好，我每星期都有吃勒」、「吃過兩次了，還好而已」、「我人正在檳城，辣死了」、「我吃完了，好辣，隔天爆菊了，屁屁竟然會辣辣的。」

據了解，馬來西亞麥當勞7月25日針對喜愛吃辣的當地人推出3倍辣炸雞，宣傳海報上清一色有著紅色元素和辣椒，看上去就讓人頭皮發麻，底部更煞有其事的寫上警告標語，「風險自負」（WARNING: Eat At Your Own Risk）。

炸雞新品推出後果然造成一股民眾嘗鮮的旋風，麥當勞趁勢公布3倍辣炸雞挑戰（WHERE GOT SPICY CHALLENGE），得全程拍下吃辣炸雞過程，且不得喝任何飲料中和，令不少網友回報喊苦。 

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關鍵字：麥當勞,3倍辣炸雞

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