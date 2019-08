大馬麥當勞挑戰「3倍辣炸雞」　3台灣人一吃慘GG：蹲廁所「灼熱爆菊」！

記者黃君瀚/綜合報導

馬來西亞麥當勞針對當地市場特出限定商品「3倍辣炸雞」(Extra Spicy),成功吸引大批嗜辣者前去嘗鮮,也有台灣人慕名而來,不過3人挑戰最終下場慘淡,菊花領略到了前所未有的灼熱刺激。

臉書粉絲專頁「台灣廉價航空福利社」21日晚間貼文,分享3位台灣人在馬來西亞挑戰當地麥當勞推出的新產品3倍辣炸雞,最終結果以慘敗收場,3個人感受到爆菊不適,小編上大號時更體驗到前所未有的灼熱感。文中最後提到,歡迎所有無辣不歡、最近又剛好要去大馬旅遊的台灣人試試,「嘗試過的人也歡迎分享心得」。

照片貼出後,不少網友看了心癢癢,忍不住想找個機會挑戰極限般的辣度,「感覺好好吃」、「明天要去,再挑戰看看」、「台灣何時有啊?好期待」、「有這麼辣嗎?」

此外,也有些已嘗鮮的過來人分享心得,「平常不習慣吃辣的,請準備好迎接火熱的菊花」、「上禮拜剛吃過,炸的酥度不喜歡」、「還好,我每星期都有吃勒」、「吃過兩次了,還好而已」、「我人正在檳城,辣死了」、「我吃完了,好辣,隔天爆菊了,屁屁竟然會辣辣的。」

據了解,馬來西亞麥當勞7月25日針對喜愛吃辣的當地人推出3倍辣炸雞,宣傳海報上清一色有著紅色元素和辣椒,看上去就讓人頭皮發麻,底部更煞有其事的寫上警告標語,「風險自負」(WARNING: Eat At Your Own Risk)。

炸雞新品推出後果然造成一股民眾嘗鮮的旋風,麥當勞趁勢公布3倍辣炸雞挑戰(WHERE GOT SPICY CHALLENGE),得全程拍下吃辣炸雞過程,且不得喝任何飲料中和,令不少網友回報喊苦。

